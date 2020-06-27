Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%

"Более того, начиная со второй половины мая текущего года спрос на топливо показал динамику, превышающую ожидания. Эту ситуацию производители "отыграли" ростом майских цен почти на 12% (говорить об этом факте, как о триггере инфляционного скачка, не приходится - с начала года цены производителей по наиболее популярным продуктам снизились на 7%). Прецедент в части роста цен производителей был спровоцирован ограничением импортных поставок топлива и действием демпфирующего механизма", - сказал эксперт.