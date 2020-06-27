Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам не было, заявил Брод

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.

"За эти три дня каких-то серьезных срывов, проблем не произошло, поскольку избирательная система серьезно подготовилась и достаточно полноценно в ежедневном режиме шло информирование граждан", - сказал Брод в ходе брифинга в Общественной палате РФ.

Он поднял проблему информационной безопасности, подчеркнув, что НОМ уже неоднократно отмечал появление фейковой информации по голосованию. Брод прокомментировал, в частности, фейки о якобы выдаче финансовом вознаграждении при голосовании за поправки и проведении голосования якобы на багажнике автомобиля.