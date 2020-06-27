https://ria.ru/20200627/1573565456.html
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам не было, заявил Брод
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:35
2020-06-27T18:35
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
александр брод
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, конституция рф, александр брод, общество
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости.
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод
.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
"За эти три дня каких-то серьезных срывов, проблем не произошло, поскольку избирательная система серьезно подготовилась и достаточно полноценно в ежедневном режиме шло информирование граждан", - сказал Брод в ходе брифинга в Общественной палате РФ.
Он поднял проблему информационной безопасности, подчеркнув, что НОМ уже неоднократно отмечал появление фейковой информации по голосованию. Брод прокомментировал, в частности, фейки о якобы выдаче финансовом вознаграждении при голосовании за поправки и проведении голосования якобы на багажнике автомобиля.
"Я думаю, что подобные шутки, "эксперименты" в кавычках будут, к сожалению, продолжаться, и мы ориентируем наших наблюдателей, коллег, общественников, правозащитников, юристов, очень тщательно, вдумчиво подходить к анализу информационных потоков и подключаться к их проверке", - отметил Брод.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
1 из 10
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
2 из 10
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
3 из 10
Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий
4 из 10
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00
5 из 10
Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.
6 из 10
Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.
7 из 10
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
8 из 10
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
9 из 10
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
10 из 10
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат
1 из 10
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
2 из 10
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
3 из 10
Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий
4 из 10
Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00
5 из 10
Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.
6 из 10
Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.
7 из 10
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
8 из 10
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
9 из 10
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
10 из 10
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат