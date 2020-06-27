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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573565456.html
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам не было, заявил Брод
Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:35
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
александр брод
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573554430_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_cea87527e540eb53bc2697d7dd88f00f.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, александр брод, общество

Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам не было, заявил Брод

18:35 27.06.2020
736
© РИА Новости / Василий БатановИзбирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Василий Батанов
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Серьезных срывов за три дня голосования по поправкам в Конституцию РФ не произошло, сообщил соучредитель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), член СПЧ Александр Брод.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля.
Санитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке в поселке Слизнево Красноярского края
Вчера, 16:41Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
"За эти три дня каких-то серьезных срывов, проблем не произошло, поскольку избирательная система серьезно подготовилась и достаточно полноценно в ежедневном режиме шло информирование граждан", - сказал Брод в ходе брифинга в Общественной палате РФ.
Он поднял проблему информационной безопасности, подчеркнув, что НОМ уже неоднократно отмечал появление фейковой информации по голосованию. Брод прокомментировал, в частности, фейки о якобы выдаче финансовом вознаграждении при голосовании за поправки и проведении голосования якобы на багажнике автомобиля.
"Я думаю, что подобные шутки, "эксперименты" в кавычках будут, к сожалению, продолжаться, и мы ориентируем наших наблюдателей, коллег, общественников, правозащитников, юристов, очень тщательно, вдумчиво подходить к анализу информационных потоков и подключаться к их проверке", - отметил Брод.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 10

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Василий Батанов

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 10

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Илья Наймушин

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

Избирательный участок в таежном поселке Верхняя Бирюса Красноярского края, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
3 из 10

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Илья Наймушин
© РИА Новости / Василий Батанов

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

Военнослужащий на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 10

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 10

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Павел Львов

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

Военнослужащий Северного флота РФ на избирательном участке в Североморске, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
6 из 10

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

© РИА Новости / Павел Львов
© РИА Новости / Илья Питалев

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

 Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Москве по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
7 из 10

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
8 из 10

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
9 из 10

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Илья Питалев

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
10 из 10

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 10

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 10

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 10

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Илья Наймушин
4 из 10

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
5 из 10

Голосование проводится с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Василий Батанов
6 из 10

Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.

© РИА Новости / Павел Львов
7 из 10

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
8 из 10

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
9 из 10

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
10 из 10

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
720036
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФАлександр БродОбщество
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