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ДНР пропустит через КПП группу граждан, не вошедших в списки
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение в качестве гуманитарного жеста пропустить на свою территорию группу людей, которых не... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:33
руслан якубов
донецкая народная республика
киев
в мире
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РИА Новости
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руслан якубов, донецкая народная республика, киев, в мире

ДНР пропустит через КПП группу граждан, не вошедших в списки

18:33 27.06.2020
5639
© РИА Новости / Сергей АверинКонтрольно-пропускной пункт
Контрольно-пропускной пункт
© РИА Новости / Сергей Аверин
Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото
ЕЛЕНОВКА, 27 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение в качестве гуманитарного жеста пропустить на свою территорию группу людей, которых не было в специальных списках для проезда в ДНР, сообщила журналистам депутат народного совета Елена Шишкина.
Она пояснила, что Киев 26 июня пропустил через свой погранпост группу людей, которых не было в специальных списках, согласованных с ДНР. В результате несколько десятков людей были вынуждены находиться в нейтральной зоне между КПП около суток.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
22 июня, 16:46
В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций
"Составлены списки лиц, которые присутствуют сейчас в буферной зоне, и решается вопрос об их въезде на территорию Донецкой народной республики. Хочу отметить, что проезд граждан ДНР на территорию республики является актом доброй воли и гуманитарным актом со стороны руководства Донецкой народной республики", - сказала Шишкина.
Она пояснила, что на территорию ДНР смогут попасть люди с постоянной регистрацией или адресной справкой о проживании на территории республики. Также Шишкина назвала данный факт провокацией со стороны Киева.
"Те лица, которые зарегистрированы на территории Украины, сейчас в сопровождении представителей ООН будут возвращены на границу Украины", - пояснила Шишкина.
В настоящее время группа людей проходит регистрацию возле погранпоста ДНР. На месте присутствуют представители ООН, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, а также депутат народного совета республики Елена Шишкина. После прохождения пограничного контроля люди будут отправлены на автобусах на территории одной из больниц Донецка для прохождения карантина и тестов на наличие вируса COVID-19, передаёт корреспондент РИА Новости.
В межведомственном оперативном штабе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции сообщили РИА Новости, что причина, по которой Киев принял решение пропустить данную группу людей, им не известна.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
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002138
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