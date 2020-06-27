ДНР пропустит через КПП группу граждан, не вошедших в списки

ЕЛЕНОВКА, 27 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики приняли решение в качестве гуманитарного жеста пропустить на свою территорию группу людей, которых не было в специальных списках для проезда в ДНР, сообщила журналистам депутат народного совета Елена Шишкина.

Она пояснила, что Киев 26 июня пропустил через свой погранпост группу людей, которых не было в специальных списках, согласованных с ДНР. В результате несколько десятков людей были вынуждены находиться в нейтральной зоне между КПП около суток.

"Составлены списки лиц, которые присутствуют сейчас в буферной зоне, и решается вопрос об их въезде на территорию Донецкой народной республики. Хочу отметить, что проезд граждан ДНР на территорию республики является актом доброй воли и гуманитарным актом со стороны руководства Донецкой народной республики", - сказала Шишкина.

Она пояснила, что на территорию ДНР смогут попасть люди с постоянной регистрацией или адресной справкой о проживании на территории республики. Также Шишкина назвала данный факт провокацией со стороны Киева.

"Те лица, которые зарегистрированы на территории Украины, сейчас в сопровождении представителей ООН будут возвращены на границу Украины", - пояснила Шишкина.

В настоящее время группа людей проходит регистрацию возле погранпоста ДНР. На месте присутствуют представители ООН, руководитель представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов , а также депутат народного совета республики Елена Шишкина. После прохождения пограничного контроля люди будут отправлены на автобусах на территории одной из больниц Донецка для прохождения карантина и тестов на наличие вируса COVID-19, передаёт корреспондент РИА Новости.