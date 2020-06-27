В Мордовии умер еще один врач с подозрением на COVID-19

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы в Мордовии скончалась от отека легких, у нее также подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, болевших коронавирусом, – две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург.

"Сегодня в возрасте 63 лет скончалась заведующая отделением скорой медицинской помощи Рузаевской ЦРБ Симонова Тамара Михайловна. Основной причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца с осложнением - отёком лёгких, однако в числе сопутствующих заболеваний подозревается новая короновирусная инфекция, которая могла быть причиной пневмонии. Гистологическое исследование проводится, окончательные выводы о факторах, повлиявших на трагический исход болезни, будут сделаны по его завершению", - говорится в сообщении оперштаба республики.

Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 44 случая коронавируса, 22 из них – в Саранске . Больше половины всех новых подтвержденных случаев (23) - больные в возрасте 60 лет и старше. Самому пожилому из них 87 лет. Среди новых больных есть также двое детей.

Всего в республике за период пандемии выявлено 3284 случая коронавирусной инфекции. 2106 человек выписано с выздоровлением, 26 человек скончались.