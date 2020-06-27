Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573565283.html
В Мордовии умер еще один врач с подозрением на COVID-19
Завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы в Мордовии скончалась от отека легких, у нее также подозревают коронавирус, сообщает оперштаб... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:33
республика мордовия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
саранск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200626/1573535379.html
саранск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика мордовия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, саранск, общество

В Мордовии умер еще один врач с подозрением на COVID-19

18:33 27.06.2020
685
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы в Мордовии скончалась от отека легких, у нее также подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, болевших коронавирусом, – две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург.
Прохожие во время дождя на Красной площади в Москве
26 июня, 19:10Распространение нового коронавируса
Вирусологи назвали сроки новой волны коронавируса в России
"Сегодня в возрасте 63 лет скончалась заведующая отделением скорой медицинской помощи Рузаевской ЦРБ Симонова Тамара Михайловна. Основной причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца с осложнением - отёком лёгких, однако в числе сопутствующих заболеваний подозревается новая короновирусная инфекция, которая могла быть причиной пневмонии. Гистологическое исследование проводится, окончательные выводы о факторах, повлиявших на трагический исход болезни, будут сделаны по его завершению", - говорится в сообщении оперштаба республики.
Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 44 случая коронавируса, 22 из них – в Саранске. Больше половины всех новых подтвержденных случаев (23) - больные в возрасте 60 лет и старше. Самому пожилому из них 87 лет. Среди новых больных есть также двое детей.
Всего в республике за период пандемии выявлено 3284 случая коронавирусной инфекции. 2106 человек выписано с выздоровлением, 26 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
011700
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаРеспублика МордовияКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСаранскОбщество
Рекомендуем
Анна Кузнецова
Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Похудевший на сто килограммов Максим Фадеев поразил подписчиков
Актер Михаил Ефремов
Ефремов выступил с политическим заявлением
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Коронавирус нашли у 26 сотрудников аппарата правительства Киргизии
Закрытый вход на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
В Уфе наградили главврача, уволившуюся после вспышки COVID-19
Сотрудница скорой помощи в Бишкеке
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Львовский журналист Остап Дроздов
Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
В Греции еще 23 человека заразились коронавирусом
Украинские полицейские
На Украине за два дня составили 355 протоколов о нарушении карантина
Открытие сезона велопроката в Москве
Москвичи свыше 1,3 миллиона раз пользовались велопрокатом в этом сезоне
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки выявили в Москве
Снимок коронавируса COVID-19
Ученые из США нашли у вируса SARS-CoV-2 "зловещие щупальца"
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из АЗС в Москве
Эксперт объяснил скачок цен производителей бензина на 12%
Видео со вставшим на колени Бари Алибасовым
Появилось видео со вставшим на колени Алибасовым
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Главы трех регионов ЦФО проголосовали по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12В Польше на президентских выборах открылись избирательные участки
08:08В Якутии выявили 53 новых случая заражения коронавирусом
08:05В ЛНР шестые сутки не фиксируют обстрелов со стороны ВСУ
07:46Коронавирус за последние сутки выявили у 43 жителей Кузбасса
07:14В Киргизии число случаев COVID-19 выросло на 235 за сутки
07:07Один человек погиб в результате стрельбы в месте протестов в Луисвиле
07:07В ДНР заявили об уничтожении БМП ВСУ после обстрела окраины Донецка
06:34В Китае за сутки выявили 17 случаев COVID-19
06:08Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
06:07В ФРГ число случаев заражения COVID-19 возросло на 256 за сутки
05:52Стрелявший в Walmart в США был ранен в перестрелке с правоохранителями
05:48СМИ: японским военным разрешат защищать торговые суда в Оманском заливе
05:20СМИ: стрелявший в Walmart в Калифорнии ранен и госпитализирован
05:11Старт ракеты-носителя Vega с 53 микроспутниками на борту отложили
05:05Ансамбль ЮВО дал концерт для российских военнослужащих в Сирии
04:57Байден обвинил Трампа в предательстве американских военных
04:47В Южной Корее за сутки зафиксировали 62 случая COVID-19
04:36В Калифорнии два человека погибли при стрельбе в Walmart
04:34Львовский журналист оскорбил украинцев и признался в ненависти к стране
04:28СМИ: три человека пострадали из-за стрельбы в калифорнийском Walmart
Лента новостейМолния