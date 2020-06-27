https://ria.ru/20200627/1573565283.html
В Мордовии умер еще один врач с подозрением на COVID-19
Завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы в Мордовии скончалась от отека легких, у нее также подозревают коронавирус, сообщает оперштаб... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:33
2020-06-27T18:33
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн - РИА Новости. Завотделением скорой помощи Рузаевской районной больницы в Мордовии скончалась от отека легких, у нее также подозревают коронавирус, сообщает оперштаб республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались шестеро медработников, болевших коронавирусом, – две медсестры, санитарка, врач станции скорой помощи, врач-анестезиолог и хирург.
"Сегодня в возрасте 63 лет скончалась заведующая отделением скорой медицинской помощи Рузаевской ЦРБ Симонова Тамара Михайловна. Основной причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца с осложнением - отёком лёгких, однако в числе сопутствующих заболеваний подозревается новая короновирусная инфекция, которая могла быть причиной пневмонии. Гистологическое исследование проводится, окончательные выводы о факторах, повлиявших на трагический исход болезни, будут сделаны по его завершению", - говорится в сообщении оперштаба республики.
Отмечается, что за последние сутки в регионе выявлено 44 случая коронавируса, 22 из них – в Саранске
. Больше половины всех новых подтвержденных случаев (23) - больные в возрасте 60 лет и старше. Самому пожилому из них 87 лет. Среди новых больных есть также двое детей.
Всего в республике за период пандемии выявлено 3284 случая коронавирусной инфекции. 2106 человек выписано с выздоровлением, 26 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.