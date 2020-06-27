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Коронавирус нашли у 26 сотрудников аппарата правительства Киргизии
Сотрудников аппарата правительства Киргизии проверили на коронавирус, инфекцию нашли у 26 человек, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе кабмина... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-28T07:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, киргизия, в мире

Коронавирус нашли у 26 сотрудников аппарата правительства Киргизии

18:30 27.06.2020 (обновлено: 07:01 28.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкТесты на COVID-19 в лаборатории
Тесты на COVID-19 в лаборатории
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БИШКЕК, 27 июн - РИА Новости. Сотрудников аппарата правительства Киргизии проверили на коронавирус, инфекцию нашли у 26 человек, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе кабмина республики.
"По итогам анализа коронавирусная инфекция обнаружена у 26 сотрудников. Два дня назад положительный результат подтвержден у 11 человек, при повторном анализе COVID-19 выявлен еще у 15 сотрудников. Среди них один из советников премьер-министра Артем Новиков и помощник премьер-министра", - заявил представитель пресс-службы.
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По его словам, руководитель аппарата правительства - министр Таалайбек Темиралиев как контактное лицо в данное время находится в изоляции.
"Согласно алгоритму санитарно-эпидемиологических мероприятий, все они отправлены на домашний карантин и проходят соответствующее лечение. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. Определены также лица, контактировавшие с ними. Большая часть сотрудников аппарата правительства продолжают работу дистанционно", - уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день общее количество зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 4513. Умерли 46 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2212 пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКиргизияВ мире
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