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Защита осужденного по делу "Сети"* обжаловала приговор
Защита Виктора Филинкова, осужденного по петербургскому делу признанной террористической организации "Сеть"*, подала апелляционную жалобу на приговор от 22 июня РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:44
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), санкт-петербург, происшествия

Защита осужденного по делу "Сети"* обжаловала приговор

18:44 27.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВиктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Защита Виктора Филинкова, осужденного по петербургскому делу признанной террористической организации "Сеть"*, подала апелляционную жалобу на приговор от 22 июня 2020 года, сообщили его адвокаты Виталий Черкасов и Евгения Кулакова.
"Мы настаиваем на невиновности нашего подзащитного и обратились в Апелляционный военный суд с требованием отменить приговор Второго западного окружного военного суда и прекратить дело в отношении Виктора Филинкова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления", - сообщили журналистам адвокаты.
По их словам, 22 июня были оглашены лишь вводная и резолютивная части приговора, без мотивировочной части. Защитники отмечают, что текст приговора на сегодняшний день не предоставлен, в суде не были разъяснены сроки его предоставления. При этом Уголовно-процессуальный кодекс обязует адвокатов подавать апелляцию в 10-дневный срок со дня вынесения приговора.
"Сразу же после заседания мы направили в суд ходатайство о предоставлении нам как копии приговора, так и протоколов судебных заседаний. После ознакомления с ними мы подготовим аргументированные дополнения к отправленной сегодня жалобе", - добавили адвокаты.
Участники запрещенной в РФ террористической организации Сеть Виктор Филинков и Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
22 июня, 01:08
Дело петербургской ячейки "Сети"*
Кроме того, по словам защитников, сам Филинков также направит апелляционную жалобу после того, как получит текст приговора, как того требует УПК.
Ранее сообщалось, что приговором Второго западного окружного военного суда Филинкову назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы за участие в признанной террористической организации "Сеть"*, Юлию Бояршинову - 5,5 года лишения свободы за участие в "Сети"* и незаконном хранении взрывчатых веществ.
Во время судебного следствия сообщалось, что Бояршинов признает вину, а Филинков - нет. На заседаниях суда Бояршинов рассказал о становлении петербургской ячейки "Сети"*, как впервые встретился с участниками организации из Пензы летом 2016 года. Они проводили мероприятия по самообороне, оказанию первой помощи, обсуждали политические вопросы, изменение государственного строя и применение насилия к представителям власти. Филинков всячески отвергал обвинения, утверждал, что при задержании на него оказывалось давление, чтобы выбить признание. Суд вызвал на дачу свидетельских показаний четырех сотрудников ФСБ, допросил двоих, и один из них заявил, что Филинков давал показания добровольно.
Участник запрещенной в РФ террористической организации Сеть Юлий Бояршинов на выездном заседании Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге
4 июня, 12:49
Фигурант дела "Сети"* рассказал о становлении петербургской ячейки
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе 10 февраля приговорил семерых участников "Сети"* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли каждого суд признал их виновными по статьям "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Защита обжаловала решение. Все обвиняемые вину не признали и заявляли, что дали признательные показания под пытками.
Суд установил, что до мая 2015 года Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский в Пензенской области создали террористическое сообщество "Сеть"*, которое объединило анархистов из различных регионов в боевые группы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя РФ и террористическую деятельность. Отмечается, что участниками структурных подразделений "Сети"* в Пензе стали жители области Василий Куксов, Андрей Чернов, Михаил Кульков, Максим Иванкин и житель Санкт-Петербурга Арман Сагынбаев. Судьи выяснили, что в 2015-2017 годах участники "Сети"* овладевали навыками ведения боевых действий, тренировки проводили в заброшенных лагерях и базах отдыха в пензенских лесах, а у каждого из участников были распределены свои роли в ячейках: разведчик, тактик, сапер, связист и медик.
ФСБ пресекла деятельность "Сети"* осенью 2017 года. Первый приговор по делу "Сети"* был вынесен в январе 2019 года: житель Петербурга Игорь Шишкин, признавший вину и заключивший сделку со следствием, был осужден на 3,5 года колонии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Кадр из видео с места обнаружения тела по Рязанью, предположительно Екатерины Левченко, знакомой фигурантов дела Сети
6 марта, 08:00
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Санкт-ПетербургПроисшествия
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