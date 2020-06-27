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Флаг поднят на гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев"
Торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России состоялась в субботу в Североморске на малом гидрографическом судне... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:17
судно "николай скосырев"
арктика
североморск
рыбинск
безопасность
общество
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арктика
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судно "николай скосырев", арктика, североморск, рыбинск, безопасность, общество

Флаг поднят на гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев"

18:17 27.06.2020
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкНа торжественной церемонии спуска на воду многофункционального малого гидрографического судна "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ
На торжественной церемонии спуска на воду многофункционального малого гидрографического судна Николай Скосырев проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ
© РИА Новости / Олег Смыслов
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На торжественной церемонии спуска на воду многофункционального малого гидрографического судна "Николай Скосырев" проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ . Архивное фото
МУРМАНСК, 27 июн - РИА Новости. Торжественная церемония подъёма флага гидрографической службы Военно-морского флота России состоялась в субботу в Североморске на малом гидрографическом судне проекта 19910 "Николай Скосырев", сообщила пресс-служба Северного флота.
"С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование "Николай Скосырев" присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника гидрографической службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Скосырева Николая Васильевича", - говорится в сообщении.
Многофункциональное малое гидрографическое судно Николай Скосырев проекта 19910 для гидрографической службы Военно-морского флота РФ во время спуска на воду
20 июня, 16:31
В состав Северного флота войдет гидрографическое судно "Николай Скосырев"
Отмечается, что в 1950-е годы под руководством Скосырева начались систематические работы по изучению Северного Ледовитого океана.
Церемония подъёма флага гидрографической службы ВМФ России на "Николае Скосыреве" прошла под руководством командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева. Он поздравил экипаж судна со знаменательным событием и выразил надежду, что экипаж "Николая Скосырева" внесет свой достойный вклад в изучение и освоение Арктики.
Новое малое гидрографическое судно проекта построено на судостроительном заводе "Вымпел" в городе Рыбинске. Оно предназначено для выполнения гидрографических исследований и лоцмейстерских работ в условиях Арктики в ближней и средней морской зоне. Имеет водоизмещение около 1000 тонн, его корпус усилен до ледового класса. Автономность составляет 15-25 суток, а дальность плавания - порядка 2000 миль.
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Судно "Николай Скосырев"АрктикаСевероморскРыбинскБезопасностьОбщество
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