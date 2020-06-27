Флаг поднят на гидрографическом судне Северного флота "Николай Скосырев"

"С подъемом флага судно официально вошло в состав аварийно-спасательного отряда Северного флота. Наименование "Николай Скосырев" присвоено судну приказом главнокомандующего ВМФ России в знак признания заслуг и увековечения памяти начальника гидрографической службы Северного флота, участника Великой Отечественной войны, контр-адмирала Скосырева Николая Васильевича", - говорится в сообщении.