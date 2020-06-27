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В Уфе наградили главврача, уволившуюся после вспышки COVID-19
Бывшего главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзу Сыртланову, уволившуюся после вспышки коронавируса и начатой... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T20:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В Уфе наградили главврача, уволившуюся после вспышки COVID-19

18:58 27.06.2020 (обновлено: 20:59 27.06.2020)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкЗакрытый вход на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
Закрытый вход на территорию республиканской клинической больницы в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 июн — РИА Новости. Бывшего главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзу Сыртланову, уволившуюся после вспышки коронавируса и начатой следственными органами проверки на халатность, наградили Почетной грамотой Республики Башкортостан, сообщается на сайте главы региона.
Чествование врачей и вручение наград состоялось в Башкирии в пятницу в рамках празднования Дня медицинского работника. В списке награжденных значатся 22 фамилии.
"Заслуженный врач Башкирии, доктор медицинских наук Эльза Сыртланова награждена Почетной грамотой Республики Башкортостан", — отмечается в сообщении.
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Между тем возглавляемая Сыртлановой РКБ имени Куватова в Уфе с 6 апреля закрылась на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло, достигнув нескольких десятков человек. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Следственный комитет организовал в отношении руководства больницы проверку по признакам статьи УК "Халатность". Главный врач клиники Сыртланова уходила на самоизоляцию, а 19 мая стало известно о том, что она уволилась по собственному желанию, перейдя работать в поликлинику № 38 города Уфы на должность главного врача.
"Государственная награда Республики Башкортостан Эльзе Сыртлановой, как и многим другим представителям медицины региона, вручена за многолетний труд в сфере здравоохранения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава региона.
По данным оперативного штаба, в Башкирии COVID-19 заболели 5220 человек, выздоровели 2843, 18 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Алексей Валерьевич
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