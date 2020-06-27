В Уфе наградили главврача, уволившуюся после вспышки COVID-19

Между тем возглавляемая Сыртлановой РКБ имени Куватова в Уфе с 6 апреля закрылась на карантин из-за того, что у нескольких медиков и пациентов нашли коронавирус. С каждым днем число инфицированных в больнице росло, достигнув нескольких десятков человек. С 20 апреля закончился 14-дневный карантин пациентов и врачей, после их выписки больницу переформатировали в инфекционный госпиталь. Следственный комитет организовал в отношении руководства больницы проверку по признакам статьи УК "Халатность". Главный врач клиники Сыртланова уходила на самоизоляцию, а 19 мая стало известно о том, что она уволилась по собственному желанию, перейдя работать в поликлинику № 38 города Уфы на должность главного врача.