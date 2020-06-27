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Москвичи свыше 1,3 миллиона раз пользовались велопрокатом в этом сезоне
Жители столицы уже более 1,3 миллиона раз в этом году брали велосипеды напрокат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:14
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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сергей собянин, москва, общество

Москвичи свыше 1,3 миллиона раз пользовались велопрокатом в этом сезоне

18:14 27.06.2020
86
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОткрытие сезона велопроката в Москве
Открытие сезона велопроката в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Открытие сезона велопроката в Москве . Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жители столицы уже более 1,3 миллиона раз в этом году брали велосипеды напрокат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду велосипеды москвичи арендовали рекордные 77 тысяч раз.
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"Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 миллиона поездок", - написал Собянин в Twitter.
Он также отметил, что в этом году на карте велопроката появились несколько новых точек. К концу сезона в столице будет около 630 станций.
Кроме того, стоимость аренды снизилась на 30%, а те, кто уже оплатил прокат, получат промокоды на скидку.
Велопарковка городского общественного проката велосипедов в Москве
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610000
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Сергей СобянинМоскваОбщество
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