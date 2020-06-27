Москвичи свыше 1,3 миллиона раз пользовались велопрокатом в этом сезоне

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Жители столицы уже более 1,3 миллиона раз в этом году брали велосипеды напрокат, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В среду велосипеды москвичи арендовали рекордные 77 тысяч раз.
"Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 миллиона поездок", - написал Собянин в Twitter.
Он также отметил, что в этом году на карте велопроката появились несколько новых точек. К концу сезона в столице будет около 630 станций.
Приятно видеть, как оживает город. Москвичи соскучились по движению и активно берут напрокат велосипеды. На сегодняшний день - больше 1,3 млн поездок. А в среду вообще был рекорд: велосипеды взяли 77 тысяч раз за сутки. pic.twitter.com/6dtHogGyf3— Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 27, 2020
Кроме того, стоимость аренды снизилась на 30%, а те, кто уже оплатил прокат, получат промокоды на скидку.