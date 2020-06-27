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В Норвегии начались раскопки на месте обнаружения корабля викингов
Норвежские археологи приступили к раскопкам на месте обнаружения в 2018 году корабля викингов, потребуется около пяти месяцев на полное извлечение из-под земли... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:06
2020-06-27T19:06
риа наука
открытия - риа наука
норвегия
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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открытия - риа наука, норвегия
МУРМАНСК, 27 июн – РИА Новости.
Норвежские археологи приступили к раскопкам на месте обнаружения в 2018 году корабля викингов, потребуется около пяти месяцев на полное извлечение из-под земли судна, получившего название "Корабль Геллестада", сообщило норвежское телеграфное бюро NTB
.
"Впервые за последние 100 лет в Норвегии
откапывают корабль викингов. На полное извлечение из-под земли "Корабля Геллестада" недалеко от города Халден у археологов уйдет примерно пять месяцев", - сообщило агентство.
Отмечается, что части корабля были обнаружены случайно в 2018 году на месте сельскохозяйственных угодий. Находка
археологов была названа одним из величайших открытий со времен Второй мировой войны.
По оценкам ученых, изначальный размер ладьи – около 23-24 метров. После обнаружения уникальной находки правительство страны выделило из бюджета 15,6 миллионов крон на извлечение корабля из-под земли. Предварительные раскопки, сделанные в прошлом году, показали, что корабль под слоем почвы достаточно быстро разрушается, и извлекать его необходимо как можно быстрее.
По мнению норвежских политиков, находка имеет не только национальное, но и важное международное значение.
По оценкам ученых, постройка "Корабля Геллестада" датируется приблизительно 733 годом. В последний раз корабль викингов целиком откапывали в Норвегии в начале прошлого века.