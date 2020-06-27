В Норвегии начались раскопки на месте обнаружения корабля викингов

По оценкам ученых, изначальный размер ладьи – около 23-24 метров. После обнаружения уникальной находки правительство страны выделило из бюджета 15,6 миллионов крон на извлечение корабля из-под земли. Предварительные раскопки, сделанные в прошлом году, показали, что корабль под слоем почвы достаточно быстро разрушается, и извлекать его необходимо как можно быстрее.