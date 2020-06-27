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В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году
Завершить строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани в 2024 году вместо 2027-го технически возможно, но таких прецедентов в России еще не РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:10
автодор
вячеслав петушенко
марат хуснуллин
москва
казань
экономика
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москва
казань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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автодор, вячеслав петушенко, марат хуснуллин, москва, казань, экономика

В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году

18:10 27.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСтроительство транспортной развязки
Строительство транспортной развязки
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство транспортной развязки. Архивное фото
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 27 июн - РИА Новости. Завершить строительство новой скоростной платной трассы от Москвы до Казани в 2024 году вместо 2027-го технически возможно, но таких прецедентов в России еще не было, заявил журналистам глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
В июне вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройку, говорил, что планируется параллельно проектировать и строить новую трассу и начинать подготовку территории и переустройство коммуникаций как можно раньше, чтобы, мобилизовав все силы, построить объект не за восемь лет, а за четыре года.
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"Задача стоит ускорения с 2027 года до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально", - сказал Петушенко.
По словам главы "Автодора", строить трассу, которая получит индекс "М12", планируется на основе госконтрактов, для чего будет привлекаться финансирование на госкомпанию. В этом году нужно начать проектирование объекта, заключить соответствующие контракты и начать подготовку территории, чтобы запустить непосредственно строительство в середине 2021 года, иначе не успеть, подчеркнул он.
"Покажите мне в нашей стране человека хоть одного, который имеет опыт реализации вот такого проекта в такие сроки. Такого нет. Главное, чтобы решить эту задачу, должна быть политическая воля. Когда воля есть, тогда это возможно. Технически это возможно", - уверен глава "Автодора".
Автодорога "Москва-Казань" протяженностью 794 километра - один из участков международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), она включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры РФ до 2024 года. Трасса должна вдвое сократить время в пути между городами. Стоимость проекта оценивается в 730 миллиардов рублей, включая обход Тольятти с мостом через Волгу.
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АвтодорВячеслав ПетушенкоМарат ХуснуллинМоскваКазаньЭкономика
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