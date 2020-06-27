В "Автодоре" заявили, что трассу "Москва-Казань" можно сдать в 2024 году

"Задача стоит ускорения с 2027 года до 2024 года. Это просто суперзадача. То есть мы должны через месяц начинать проектирование и к концу (текущего) года начинать заниматься подготовкой территории. По большому счету, в истории РФ и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет. Но, по большому счету, если задачу такую поставить, это реально", - сказал Петушенко.