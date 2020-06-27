https://ria.ru/20200627/1573564421.html
В Москве на Хорошевском шоссе, где обвалился грунт, восстановили движение
Движение на Хорошевском шоссе в столице, где в субботу обвалился грунт, восстановлено, сообщается в Twitter "Московский транспорт". РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:10
2020-06-27T18:10
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200621/1573255208.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия