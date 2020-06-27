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В Москве на Хорошевском шоссе, где обвалился грунт, восстановили движение
Движение на Хорошевском шоссе в столице, где в субботу обвалился грунт, восстановлено, сообщается в Twitter "Московский транспорт". РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:10
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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60
москва, происшествия

В Москве на Хорошевском шоссе, где обвалился грунт, восстановили движение

18:10 27.06.2020
389
© РИА Новости / Илья ПиталевЗнак "Дорожные работы"
Знак Дорожные работы
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Движение на Хорошевском шоссе в столице, где в субботу обвалился грунт, восстановлено, сообщается в Twitter "Московский транспорт".
Ранее сообщалось, что провал грунта произошёл на Хорошевском шоссе в Москве, из-за чего перекрыли две полосы движения в сторону центра и одну полосу в сторону области.
Москва
21 июня, 12:05
В Москве подтопило более 30 участков дорог
"Движение на Хорошевском шоссе, в районе дома 39, строение 1, восстановлено", - говорится в сообщении.
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