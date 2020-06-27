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Гигантский торнадо под Вологдой попал на видео
Очевидцы сняли на видео крупный смерч, бушующий в Вологодской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:14
вологодская область
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573238485.html
Отличие наших от амеров вот в этом - амеры при виде такокого в бункера годами сидят, хотя он на час не более пройдёт, а русский - "О куруто, смерч и ветерок приятный"))
19
11
вологодская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573564203_79:0:1329:703_1400x0_80_0_0_eb78eaee4be3e739a03239a77c2099a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вологодская область, происшествия

Гигантский торнадо под Вологдой попал на видео

18:05 27.06.2020 (обновлено: 18:14 27.06.2020)
11330
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Очевидцы сняли на видео крупный смерч, бушующий в Вологодской области.
На опубликованной во "ВКонтакте" записи видно, как огромная воронка поднимается от земли, а в небе сверкают молнии. Сильными порывами ветра деревья и кустарники пригнуло к земле.
"Мне страшно. Бежим! Уходим!" — звучит голос за кадром.
Как сообщают "Вести", смерч настиг жителей Тарногского района. Данных о пострадавших не поступало, однако торнадо вырвал с корнем несколько десятков деревьев.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
20 июня, 17:42
Крупный смерч в Крыму сняли на видео
40513841115
Обсудить 11
Вологодская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Отличие наших от амеров вот в этом - амеры при виде такокого в бункера годами сидят, хотя он на час не более пройдёт, а русский - "О куруто, смерч и ветерок приятный"))
27 июня, 18:32
Сергей Сергеевич
6100012
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