https://ria.ru/20200627/1573564324.html
Гигантский торнадо под Вологдой попал на видео
Очевидцы сняли на видео крупный смерч, бушующий в Вологодской области. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:05
2020-06-27T18:14
вологодская область
происшествия
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https://ria.ru/20200620/1573238485.html
Сергей Сергеевич
Отличие наших от амеров вот в этом - амеры при виде такокого в бункера годами сидят, хотя он на час не более пройдёт, а русский - "О куруто, смерч и ветерок приятный"))
19
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вологодская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1b/1573564203_79:0:1329:703_1400x0_80_0_0_eb78eaee4be3e739a03239a77c2099a9.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, происшествия