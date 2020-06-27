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В Палестине за сутки 67 человек заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 67 за минувшие сутки и составило 1862, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
палестина
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, палестина, в мире

В Палестине за сутки 67 человек заболели COVID-19

17:59 27.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ГАЗА, 27 июн - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 67 за минувшие сутки и составило 1862, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела.
"Шестьдесят семь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Палестине, из них 20 в провинции Хеврон и 33 в провинции Вифлеем. Общие число зараженных составило 1862", - заявила эль-Кела журналистам.
Из-за роста заболеваемости правительство Палестины приняло меры по ограничению распространения коронавируса. В частности, запрещены поминки и свадьбы, районы с большим числом инфицированных блокированы, за нарушение предписаний министерства здравоохранения выписывают штрафы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыПалестинаВ мире
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