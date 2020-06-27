https://ria.ru/20200627/1573564085.html
В Палестине за сутки 67 человек заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом в Палестине выросло на 67 за минувшие сутки и составило 1862, сообщила министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:59
2020-06-27T17:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
палестина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://ria.ru/20200625/1573482510.html
палестина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:297:3072:2025_1400x0_80_0_0_adce30cadc8dffe23261154d29f51025.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_325:0:3056:2048_1400x0_80_0_0_50b8b3c5eb9ecc35a4a4ececddd45d67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:469:1533:2002_1400x0_80_0_0_80c429b93ee64bf993d6305455dcdb4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, палестина, в мире