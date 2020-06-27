Российские ученые отправились изучать моржей на Оранские острова

МУРМАНСК, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" отправились в субботу на Оранские острова для организации пункта наблюдения за атлантическими моржами, сообщила пресс-служба отделения Всемирного фонда дикой природы в экорегионе Баренц.

"Стартовала активная фаза проекта по изучению и сохранению северной группировки атлантических моржей на Больших Оранских островах. На северную оконечность архипелага Новая Земля сегодня отправились сотрудники национального парка "Русская Арктика", главная задача которых - организовать пункт наблюдения за атлантическими моржами. Проект парка поддержал Всемирный фонд дикой природы России ( WWF )", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, судно Северного УГМС выдвинулось в сторону Оранских островов. На борту - ученые национального парка "Русская Арктика", которые будут проводить работу по изучению атлантических моржей. В летне-осенний сезон будут установлены фотоловушки и домик для инспекторов и охраны лежбища, которые были приобретены благодаря сторонникам фонда.

С их поддержкой на первый год исследовательских работ удалось собрать полную сумму - 5,25 миллиона рублей. Теперь эксперты WWF России смогут заполнить пробел в данных о жизненном цикле животного, занесенного в Красную книгу РФ.

"Долгое время лежбище на Оранских островах оставалось неизученным - какое состояние здоровья животных, сколько моржей собираются на берегу, как долго они там остаются, куда мигрируют зимой и весной?" - приводятся в сообщении слова координатора проекта Баренц-отделения WWF России Маргариты Лесковой. По ее словам, теперь ученые смогут найти ответы на все эти вопросы, оценить угрозы и усилить охрану лежбища.

Ученые "Русской Арктики" будут работать на Оранских островах вместе с партнерами, специалистами НЭЦ "Морские млекопитающие" и ИПЭЭ РАН . "Мы планируем получить уникальные сведения о самой уязвимой группировке атлантических моржей - самках с детенышами. Одна из главных целей проекта - это сбор данных и формирование свода правил по посещению туристами мест, подобных тому, что мы будем изучать этим летом. На многие годы мы сделаем акваторию вокруг лежбища безопасной, а самки с детенышами смогут спокойно отдыхать на берегу и кормиться в море", - пояснил заместитель директора по научной работе Иван Мизин.