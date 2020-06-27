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Российские ученые отправились изучать моржей на Оранские острова
Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" отправились в субботу на Оранские острова для организации пункта наблюдения за атлантическими моржами, сообщила... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:58
национальный парк "русская арктика"
всемирный фонд дикой природы
российская академия наук
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национальный парк "русская арктика", всемирный фонд дикой природы, российская академия наук

Российские ученые отправились изучать моржей на Оранские острова

17:58 27.06.2020
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© Фото : WWF России / Юрий ЛебедевАтлантические моржи на территории архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане
Атлантические моржи на территории архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане
© Фото : WWF России / Юрий Лебедев
Атлантические моржи на территории архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
МУРМАНСК, 27 июн - РИА Новости. Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" отправились в субботу на Оранские острова для организации пункта наблюдения за атлантическими моржами, сообщила пресс-служба отделения Всемирного фонда дикой природы в экорегионе Баренц.
"Стартовала активная фаза проекта по изучению и сохранению северной группировки атлантических моржей на Больших Оранских островах. На северную оконечность архипелага Новая Земля сегодня отправились сотрудники национального парка "Русская Арктика", главная задача которых - организовать пункт наблюдения за атлантическими моржами. Проект парка поддержал Всемирный фонд дикой природы России (WWF)", - говорится в сообщении.
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Как отметили в фонде, судно Северного УГМС выдвинулось в сторону Оранских островов. На борту - ученые национального парка "Русская Арктика", которые будут проводить работу по изучению атлантических моржей. В летне-осенний сезон будут установлены фотоловушки и домик для инспекторов и охраны лежбища, которые были приобретены благодаря сторонникам фонда.
С их поддержкой на первый год исследовательских работ удалось собрать полную сумму - 5,25 миллиона рублей. Теперь эксперты WWF России смогут заполнить пробел в данных о жизненном цикле животного, занесенного в Красную книгу РФ.
"Долгое время лежбище на Оранских островах оставалось неизученным - какое состояние здоровья животных, сколько моржей собираются на берегу, как долго они там остаются, куда мигрируют зимой и весной?" - приводятся в сообщении слова координатора проекта Баренц-отделения WWF России Маргариты Лесковой. По ее словам, теперь ученые смогут найти ответы на все эти вопросы, оценить угрозы и усилить охрану лежбища.
Ученые "Русской Арктики" будут работать на Оранских островах вместе с партнерами, специалистами НЭЦ "Морские млекопитающие" и ИПЭЭ РАН. "Мы планируем получить уникальные сведения о самой уязвимой группировке атлантических моржей - самках с детенышами. Одна из главных целей проекта - это сбор данных и формирование свода правил по посещению туристами мест, подобных тому, что мы будем изучать этим летом. На многие годы мы сделаем акваторию вокруг лежбища безопасной, а самки с детенышами смогут спокойно отдыхать на берегу и кормиться в море", - пояснил заместитель директора по научной работе Иван Мизин.
Совместный проект WWF России и нацпарка "Русская Арктика" рассчитан на три года. Его итогом станет обнародование полученных в полевых экспедициях данных и публикация свода правил посещения моржовых лежбищ в западном секторе Российской Арктики.
Архипелаг Новая Земля, остров Северный. Русская Гавань
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Национальный парк "Русская Арктика"Всемирный фонд дикой природыРоссийская академия наук
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