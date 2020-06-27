Клишас заявил об отсутствии нарушений на голосовании в Красноярском крае

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.
Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат
Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию
За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек
Возможность проголосовать обеспечена также для всех военнослужащих в Вооруженных силах.
Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте
Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса
В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область
Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат