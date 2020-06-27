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Распространение нового коронавируса
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Премьер Греции заявил о полном контроле ситуации с COVID-19 в стране
Вакцина против COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом, распространяться по всему миру без использования во имя... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T18:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кириакос мицотакис
коронавирусы
воз
греция
в мире
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, кириакос мицотакис, коронавирусы, воз, греция, в мире

Премьер Греции заявил о полном контроле ситуации с COVID-19 в стране

18:01 27.06.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникПремьер-министр Греции Кириакос Мицотаки
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотаки
© РИА Новости / Геннадий Мельник
АФИНЫ, 27 июн - РИА Новости. Вакцина против COVID-19, когда она будет разработана, должна стать глобальным общественным благом, распространяться по всему миру без использования во имя прибыли, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе всемирной конференции по международной инициативе Coronavirus Global Response, которая проводится при поддержке организации Global Citizen.
По его словам, угроза всему миру должна получить глобальный ответ.
Греция выделила 3 ​​миллиона евро на кампанию "Глобальный ответ на коронавирус", которая направлена ​​на обеспечение равного доступа к диагностике и лечению нового коронавируса, а также на разработку вакцины с доступной для всех ценой. По состоянию на утро субботы, инициатива, выдвинутая Европейской комиссией, привлекла 9,8 миллиарда евро, благодаря участию десятков стран, учреждений и организаций, сообщила пресс-служба премьера.
Мицотакис в своём выступлении сослался на успешный ответ Греции на первую волну пандемии, что позволило постепенно вернуться к нормальной жизни,
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"Приняв быстрые и решительные меры, мы здесь, в Греции, смогли преодолеть первую атаку вируса, вызывающего COVID-19. Хотя мы также понесли потери, к счастью, их было относительно немного, и число новых случаев остается полностью под контролем",- сказал премьер.
По его словам, общество и экономика возвращаются к своим нормальным ритмам.
"Однако мы должны сохранять бдительность. Мы также должны надеяться, что лечение и вакцина COVID-19 будут разработаны в ближайшем будущем. Поэтому мы активно участвуем во Всемирном саммите по вакцинам против COVID-19. И когда наука сделает свое дело, мы будем на переднем крае борьбы за то, чтобы сделать вакцину глобальным общественным благом, а не просто средством получения прибыли",- сказал Мицотакис.
"Вакцина должна быть доступна во всех уголках мира и быть доступной для всех. Когда угроза затрагивает весь мир, она также должна решаться глобально",- заявил премьер Греции.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кириакос МицотакисКоронавирусыВОЗГрецияВ мире
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