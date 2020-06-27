В Новгородской области открыли мемориал бойцам времен ВОВ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Торжественное открытие мемориала погибшим бойцам и командирам советской 2-й Ударной армии времен Великой Отечественной войны прошло в Торжественное открытие мемориала погибшим бойцам и командирам советской 2-й Ударной армии времен Великой Отечественной войны прошло в Новгородской области в субботу, сообщили РИА Новости в Российском историческом обществе (РИО).

Церемония открытия памятника "Погибшим при защите Отечества" и церемония освящения киота на 561-м километре трассы М-11 "Нева" были приурочены к 75-летию Победы.

Место установки памятника и возведения киота было выбрано не случайно, отметили в пресс-службе РИО. Здесь в 1942 году советская 2-я Ударная армия предприняла последнюю попытку прорвать окружение противника. В составе Волховского фронта она участвовала в операции по прорыву блокады Ленинграда, но оказалась отрезанной от основных сил. В результате ожесточенных боев погибли десятки тысяч бойцов и командиров, порядка 30 тысяч человек оказались в плену.

В церемонии приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Новгородской области Андрей Никитин и другие.

"Состоявшаяся церемония - это очень важное мероприятие, потому что современное поколение тем самым отдает дань памяти погибшим бойцам и командирам 2-й Ударной армии, погибшим в 1942 году", - сказал в беседе с РИА Новости председатель правления РИО Константин Могилевский.

При этом Могилевский подчеркнул недопустимость каких-либо попыток возложить на героически действовавших бойцов и командиров 2-й Ударной армии ответственность за предательские действия ее командарма Андрея Власова, добровольно перешедшего на службу гитлеровцам.

"Власов совершил тягчайшее преступление - изменил Родине. Он предал и тех, с кем он воевал. Но важно сказать о том, что за действия Власова не несут ответственность те бойцы и командиры, которые, измученные, обессиленные, до последнего исполнили свой долг", - сказал Могилевский.