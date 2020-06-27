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Суд в Ереване арестовал экс-депутата по делу о подкупе избирателей
Суд в Ереване арестовал бывшего депутата от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Абраама Манукяна по обвинению в подкупе избирателей, сообщил в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:38
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ереван, армения, в мире

Суд в Ереване арестовал экс-депутата по делу о подкупе избирателей

17:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на гору Арарат и город Ереван.
Вид на гору Арарат и город Ереван.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на гору Арарат и город Ереван.. Архивное фото
ЕРЕВАН, 27 июн – РИА Новости. Суд в Ереване арестовал бывшего депутата от оппозиционной партии "Процветающая Армения" Абраама Манукяна по обвинению в подкупе избирателей, сообщил в субботу представитель генпрокуратуры страны Гор Абрамян.
"Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство (следствия – ред.) об аресте бывшего депутата о партии "Процветающая Армения" Абраама Манукяна в рамках уголовного дела о даче взятки избирателям для голосования за блок "Царукян" и выдвинутого им кандидата во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года", - написал Абрамян в Facebook.
По его словам, бывший депутат обвиняется в соучастии в даче взятки избирателям. Максимальная санкция по вменяемой ему статье предусматривает пять лет лишения свободы.
Манукян избирался депутатом Национального собрании (парламента) нескольких созывов.
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Парламент Армении 16 июня удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Оппозиционер обвиняется по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое политику деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием. Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна.
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ЕреванАрменияВ мире
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