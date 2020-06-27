Суд в Ереване арестовал экс-депутата по делу о подкупе избирателей

"Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство (следствия – ред.) об аресте бывшего депутата о партии "Процветающая Армения" Абраама Манукяна в рамках уголовного дела о даче взятки избирателям для голосования за блок "Царукян" и выдвинутого им кандидата во время парламентских выборов 2 апреля 2017 года", - написал Абрамян в Facebook.