Съемочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Съёмочная группа Ксении Собчак написала заявление в полицию о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, об этом телеведущая сообщила в своём телеграм-канале.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В пресс-службе епархии сообщили РИА Новости после инцидента, что в произошедшем предстоит разобраться правоохранителям, но они просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как в монастыре "сложилась духовно нездоровая обстановка".
"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо", - рассказала Собчак.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Его ждет церковный суд.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.