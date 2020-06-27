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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200627/1573563569.html
Съемочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре
Съёмочная группа Ксении Собчак написала заявление в полицию о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, об этом телеведущая... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:35
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
ксения собчак
свердловская область
общество
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свердловская область
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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схиигумен сергий (николай романов), ксения собчак, свердловская область, общество

Съемочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре

17:35 27.06.2020
1230
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Верующие на территории Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Съёмочная группа Ксении Собчак написала заявление в полицию о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, об этом телеведущая сообщила в своём телеграм-канале.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В пресс-службе епархии сообщили РИА Новости после инцидента, что в произошедшем предстоит разобраться правоохранителям, но они просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как в монастыре "сложилась духовно нездоровая обстановка".
Ксения Собчак
Вчера, 16:23
Епархия прокомментировала слова Собчак о нападении в уральском монастыре
"Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое видимо", - рассказала Собчак.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Его ждет церковный суд.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Телеведущая Ксения Собчак на VI Общероссийском гражданском форуме в Москве. 8 декабря 2018
Вчера, 15:13
На съемочную группу Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре
17430429
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Ксения СобчакСвердловская областьОбщество
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