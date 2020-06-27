Съемочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре

Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей. В пресс-службе епархии сообщили РИА Новости после инцидента, что в произошедшем предстоит разобраться правоохранителям, но они просили журналистов не нагнетать ситуацию, так как в монастыре "сложилась духовно нездоровая обстановка".