https://ria.ru/20200627/1573563276.html
В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу
Полиция в Челябинске проводит проверку по факту получения травм местным жителем после посещения им юридической фирмы, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:31
2020-06-27T17:31
челябинск
происшествия
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1
челябинск
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, происшествия
ЧЕЛЯБИНСК, 27 июн – РИА Новости.
Полиция в Челябинске
проводит проверку по факту получения травм местным жителем после посещения им юридической фирмы, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре УМВД России по Челябинску.
В одном из Telegram-каналов размещено видео клиентки, которая пришла в юридическую фирму в Челябинске за разъяснениями по своим документам и за услуги данной фирме заплатившей, с ее слов, 23 тысячи рублей. В это время на приеме у юриста фирмы находился пожилой мужчина, который также пришел за документами. После того, как юрист отдал ему папку, клиент начал ее читать, в это время юрист схватил мужчину и сильно толкнул в дверной проем на крыльцо. Видно, что клиент ударился о перила головой, а ведущая съемку женщина сказала, что вызвала полицию.
"Из медицинского учреждения поступила информация о пострадавшем мужчине, у которого, предварительно, диагностирован ушиб головы и сотрясение головного мозга. По данному факту отделом полиции "Калининский" проводится проверка", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что ранее полицией проводилась проверка по фактам обращений местных жителей, которые пострадали от действий данной юридической фирмы. О результатах проверки информации у собеседницы агентства нет.
По данным местных СМИ, пожилой мужчина несколько месяцев назад обратился в юридическую фирму с просьбой представлять его интересы в суде, но через полгода бездействия заподозрил фирму в мошенничестве и пришел забрать свои документы.