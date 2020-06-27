В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу

В одном из Telegram-каналов размещено видео клиентки, которая пришла в юридическую фирму в Челябинске за разъяснениями по своим документам и за услуги данной фирме заплатившей, с ее слов, 23 тысячи рублей. В это время на приеме у юриста фирмы находился пожилой мужчина, который также пришел за документами. После того, как юрист отдал ему папку, клиент начал ее читать, в это время юрист схватил мужчину и сильно толкнул в дверной проем на крыльцо. Видно, что клиент ударился о перила головой, а ведущая съемку женщина сказала, что вызвала полицию.