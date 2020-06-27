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Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T19:24
россия
boeing p-8a poseidon
военно-морские силы сша
су-30
министерство обороны сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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россия, boeing p-8a poseidon, военно-морские силы сша, су-30, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), республика крым, сша, безопасность, в мире

Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма

17:28 27.06.2020 (обновлено: 19:24 27.06.2020)
3909
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon
© U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Timothy
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.
В 7:40 по московскому времени противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии, а в 11:00 мск был замечен в акватории Черного моря, где начал разведывательную операцию у российских границ.
P-8A Poseidon двигался со скоростью около 786 километров в час, высота полета составила более девяти километров.
Зарубежные летательные аппараты регулярно осуществляют разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии. Накануне американские самолеты над Черным морем перехватил российский истребитель Су-30.
Минобороны обращало внимание на активность американских разведчиков. Ведомство призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.
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952211944
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РоссияBoeing P-8A PoseidonВоенно-морские силы СШАСу-30Министерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Республика КрымСШАБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Наверняка пытался разглядеть вбросы на выборах)
27 июня, 17:59
Василий Иванов
470002
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