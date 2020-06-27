В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом

"В Азербайджане выявлен еще 521 случаев заражения коронавирусом, 355 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8719 человек вылечились, 193 скончались, 6978 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.