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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573563070.html
В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 890, за сутки инфекция выявлена еще у 521 человека, всего умерли 193 пациента,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
азербайджан
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, азербайджан, в мире

В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом

17:18 27.06.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
БАКУ, 27 июн - РИА Новости. Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 15 890, за сутки инфекция выявлена еще у 521 человека, всего умерли 193 пациента, сообщил оперативный штаб при кабмине.
"В Азербайджане выявлен еще 521 случаев заражения коронавирусом, 355 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлены 15 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 8719 человек вылечились, 193 скончались, 6978 продолжают лечение в больницах особого режима", - говорится в релизе штаба.
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С начала пандемии был проведен 461 861 тест.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАзербайджанВ мире
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