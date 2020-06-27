Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователь китайской платформы Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.

"Большинство жителей страны проживает в восточной части Европы . Поэтому культура питания в России находится под большим влиянием европейской культуры", — пишет блогер.

Он выделил некоторые особенности русской кухни: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд.

"Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок", — отмечает автор.

По его словам, некоторые русские деликатесы по вкусу напоминают блюда северных районов Китая.

Главным деликатесом России блогер назвал икру: красную, лососевую, и черную, осетровую.

"Наиболее ценной является черная икра, которую дают осетры-альбиносы. Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится", — рассказывает он.

Черную икру принято есть сырой, так как тепловая обработка портит ее вкус, а запивают ее водкой или шампанским, объясняет автор.

Другое лакомство, отмеченное блогером, — копченые колбасы. Автор выделил их мягкую консистенцию и приятный аромат.

"Белые вкрапления в колбасе — это не рисовые зерна, а кусочки жира", — предупреждает он.

Еще один деликатес — холодец. Он вызвал у блогера ассоциации со свиным студнем с северо-востока Китая

"Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — пишет автор.

Блогер также отметил насыщенный вкус гуляша. По его словам, это блюдо хорошо сочетается с вином и отражает "прямодушие" русского народа.

"Основными ингредиентами являются говяжья грудинка, картофель, помидор, морковь и лук, приправляется блюдо томатным соусом, луком и чесноком", — делится он.

Легендой русской кухни автор назвал московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины , и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.

"Это блюдо очень популярно в Китае. В шанхайской кухне даже постепенно сформировалась особая разновидность борща", — пишет он.

Кроме того, автор отметил "пришедшие из Китая" русские пельмени, позаимствованное у восточноевропейских народов сало, а также богатый выбор черного и белого хлеба с разными начинками.