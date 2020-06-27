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Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом
Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T23:41
россия
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в мире
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https://ria.ru/20200601/1572302650.html
https://ria.ru/20191220/1562624387.html
https://ria.ru/20191217/1562499153.html
борщ - боярские щи, никогда родом с украины не был. никогда. это русское блюдо.
164
С какой еще Украины? Борщ появился на Руси когда никакой Украины как государства в помине не было. Оно возникло -то недавно. Зачем СМИ и прочие идут на поводу у каких-то фантазий хохляцких,непонятно.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/98039/25/980392579_0:92:2001:1217_1400x0_80_0_0_84b42e2e6188fc8494014c4ff1dca4aa.jpg
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РИА Новости
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россия, китай, в мире

Китайский блогер назвал русские блюда с незабываемым вкусом

17:12 27.06.2020 (обновлено: 23:41 27.06.2020)
48561
© Flickr / liz westБорщ
Борщ
© Flickr / liz west
Борщ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Пользователь китайской платформы Sohu рассказал об особенностях русской кухни и самых популярных блюдах и деликатесах, вкус которых невозможно забыть.
"Большинство жителей страны проживает в восточной части Европы. Поэтому культура питания в России находится под большим влиянием европейской культуры", — пишет блогер.
Он выделил некоторые особенности русской кухни: большое количество масла из-за холодного климата, наваристые супы, обилие закусок и насыщенный вкус блюд.
"Русская еда имеет ярко выраженный вкус — кислый, сладкий, соленый и острый. Также русские очень любят лук и чеснок", — отмечает автор.
По его словам, некоторые русские деликатесы по вкусу напоминают блюда северных районов Китая.
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Главным деликатесом России блогер назвал икру: красную, лососевую, и черную, осетровую.
"Наиболее ценной является черная икра, которую дают осетры-альбиносы. Чем крупнее и светлее зерно такой икры, тем выше она ценится", — рассказывает он.
Черную икру принято есть сырой, так как тепловая обработка портит ее вкус, а запивают ее водкой или шампанским, объясняет автор.
Другое лакомство, отмеченное блогером, — копченые колбасы. Автор выделил их мягкую консистенцию и приятный аромат.
"Белые вкрапления в колбасе — это не рисовые зерна, а кусочки жира", — предупреждает он.
Еще один деликатес — холодец. Он вызвал у блогера ассоциации со свиным студнем с северо-востока Китая.
"Холодец получается очень вкусным, прозрачным, без толстого слоя жира сверху, а мясо невероятно нежное, буквально тает во рту. Попробовав однажды, остановиться будет уже невозможно", — пишет автор.
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Блогер также отметил насыщенный вкус гуляша. По его словам, это блюдо хорошо сочетается с вином и отражает "прямодушие" русского народа.
"Основными ингредиентами являются говяжья грудинка, картофель, помидор, морковь и лук, приправляется блюдо томатным соусом, луком и чесноком", — делится он.
Легендой русской кухни автор назвал московский борщ. Он напомнил, что этот суп родом с Украины, и выделил слегка острый, кисло-сладкий вкус. По-китайски борщ называют русским супом.
"Это блюдо очень популярно в Китае. В шанхайской кухне даже постепенно сформировалась особая разновидность борща", — пишет он.
Кроме того, автор отметил "пришедшие из Китая" русские пельмени, позаимствованное у восточноевропейских народов сало, а также богатый выбор черного и белого хлеба с разными начинками.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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3935575741
Обсудить 21
РоссияКитайВ мире
Популярные комментарии
борщ - боярские щи, никогда родом с украины не был. никогда. это русское блюдо.
27 июня, 17:28
Evgeniy Domichev
145330112
С какой еще Украины? Борщ появился на Руси когда никакой Украины как государства в помине не было. Оно возникло -то недавно. Зачем СМИ и прочие идут на поводу у каких-то фантазий хохляцких,непонятно.
27 июня, 18:58
ИИванова
11533006
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