В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19

Ранее власти Молдавии сообщили о 15 776 зарегистрированных случаях коронавируса, 515 из которых стали летальными.

В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.