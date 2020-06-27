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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573562871.html
В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии за сутки выросло на 304, до 16 080, всего умер 521 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
воз
молдавия
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, молдавия, в мире

В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19

17:10 27.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОслабление карантинных мер в Кишиневе
Ослабление карантинных мер в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Молдавии за сутки выросло на 304, до 16 080, всего умер 521 человек, сообщила пресс-служба минздрава республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 15 776 зарегистрированных случаях коронавируса, 515 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 304 новых случая инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 16 080. Всего 8963 человека были вылечены, а 521 скончался из-за COVID-19", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
25 июня, 18:34Распространение нового коронавируса
ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗМолдавияВ мире
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