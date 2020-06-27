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На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
Более тысячи человек приняли в субботу участие в демонстрации "Черные жизни имеют значение" в Берлине, акция прошла без происшествий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:07
джордж флойд
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РИА Новости
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353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, германия, сша, в мире

На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек

17:07 27.06.2020
351
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции в Берлине
Сотрудники полиции в Берлине
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в фотобанк
Сотрудники полиции в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 июн - РИА Новости. Более тысячи человек приняли в субботу участие в демонстрации "Черные жизни имеют значение" в Берлине, акция прошла без происшествий, сообщили РИА Новости в полиции.
"На пике акции было более тысячи человек", - сказала представитель полиции, отметив, что каких-либо серьезных инцидентов не произошло.
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Акция прошла на перекрытом полицией участке улицы 17 июня у Колонны победы - памятника объединительным воинам Германии 1871 года. В качестве целей акции организаторы заявили почтение памяти афроамериканца Джорджа Флойда, чья гибель во время задержания полицией в мае вызвала волну протестов в США и других странах мира. В Берлине 6 июня уже состоялась крупная акция против расизма, тогда на Александерплатц вышли свыше 15 тысяч человек.
С речами выступили организаторы, их выступления прерывались песнями и лозунгами Black lives matter, No justice - no peace ("Черные жизни имеют значение", "Нет справедливости - нет мира", оба лозунга используются в США борцами с расовой дискриминацией). После вступительных речей организаторы попросили всех желающих выступить с речью подниматься на сцену, что некоторые из пришедших и сделали. Большинство говорят о личном опыте проживания в Германии, но некоторые поднимают проблему ситуации с неравенством в других странах.
Акция прошла мирно, стычек с полицией и конфликтов не произошло. Полиция лишь пару раз вмешивалась в ход акции - стражи порядка замечали, что собравшиеся перестают соблюдать меры безопасности (дистанцию в полтора метра между друг другом), и сообщала организаторам, что будет вынуждена призвать их окончить собрание, если ситуация не изменится. В ответ организаторы прерывали речи и обращались к митингующим с призывом перегруппироваться так, чтобы дистанция между ними соблюдалась, что участники безропотно выполняли.
Мирный ход акции оказался под угрозой лишь один раз, когда одна из выступавших - темнокожая берлинка - начала эмоциональную речь о том, что немецкой полиции не чужд системный расизм, рассказав, что сама стала жертвой такого нападения. Ее прервал другой оратор, также темнокожий житель города, отметив, что "нельзя говорить, что все полицейские плохие" и в подтверждение этого указал, что полиция Берлина помогла в организации акции, работая на месте акции в жаркий день с самого утра. После этого предыдущая выступавшая снова взяла слово, отметив, что все же, по ее мнению, проблема наличия расистских взглядов среди полицейских существует, что участники митинга - среди них были представители всех основных рас - встретили аплодисментами. Один из организаторов в этот момент отошел от сцены и направился к полиции, аплодируя им, он крикнул в их сторону с извиняющимся видом: "С этим я ничего поделать не могу". Полиция слушала внимательно, но обиды явно не выражала.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаГерманияСШАВ мире
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