На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек

С речами выступили организаторы, их выступления прерывались песнями и лозунгами Black lives matter, No justice - no peace ("Черные жизни имеют значение", "Нет справедливости - нет мира", оба лозунга используются в США борцами с расовой дискриминацией). После вступительных речей организаторы попросили всех желающих выступить с речью подниматься на сцену, что некоторые из пришедших и сделали. Большинство говорят о личном опыте проживания в Германии, но некоторые поднимают проблему ситуации с неравенством в других странах.

Акция прошла мирно, стычек с полицией и конфликтов не произошло. Полиция лишь пару раз вмешивалась в ход акции - стражи порядка замечали, что собравшиеся перестают соблюдать меры безопасности (дистанцию в полтора метра между друг другом), и сообщала организаторам, что будет вынуждена призвать их окончить собрание, если ситуация не изменится. В ответ организаторы прерывали речи и обращались к митингующим с призывом перегруппироваться так, чтобы дистанция между ними соблюдалась, что участники безропотно выполняли.

Мирный ход акции оказался под угрозой лишь один раз, когда одна из выступавших - темнокожая берлинка - начала эмоциональную речь о том, что немецкой полиции не чужд системный расизм, рассказав, что сама стала жертвой такого нападения. Ее прервал другой оратор, также темнокожий житель города, отметив, что "нельзя говорить, что все полицейские плохие" и в подтверждение этого указал, что полиция Берлина помогла в организации акции, работая на месте акции в жаркий день с самого утра. После этого предыдущая выступавшая снова взяла слово, отметив, что все же, по ее мнению, проблема наличия расистских взглядов среди полицейских существует, что участники митинга - среди них были представители всех основных рас - встретили аплодисментами. Один из организаторов в этот момент отошел от сцены и направился к полиции, аплодируя им, он крикнул в их сторону с извиняющимся видом: "С этим я ничего поделать не могу". Полиция слушала внимательно, но обиды явно не выражала.