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В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
Число умерших пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло до 41, выздоровели 4,2 тысячи человек, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:02
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, воронежская область, общество

В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19

17:02 27.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВОРОНЕЖ, 27 июн - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Воронежской области выросло до 41, выздоровели 4,2 тысячи человек, сообщает правительство региона.
На утро субботы в Воронежской области коронавирус подтвержден у 7036 человек. Сообщалось о 4174 выздоровевших и 40 умерших пациентах. По количеству заболевших регион занимает третье место в ЦФО.
"Воронежская область, 16:40 (мск), суббота, 27 июня. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Выздоровели: 4 220. Умерли: 41", - говорится в сообщении.
Коэффициент распространения инфекции, по данным на субботу, в области составляет 0,97 при норме 0,8.
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В области с начала июня наблюдается суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в регионе шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался за сутки более чем у 100 пациентов лишь 28 и 29 мая. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 подтвержденных случаев COVID-19. В четверг, 18 июня, было зафиксировано 196 новых случаев, но в следующие два дня число новых случаев снова превысило 200 за сутки. С понедельника, 22 июня, в регионе регистрируется каждый день менее 200 случаев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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