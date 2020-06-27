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Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова написала на него заявление в полицию. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в МВД... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:07
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
марат башаров
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/26/1563462669_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_2076456598a87d838c56aa71a7d4b5d6.jpg
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), марат башаров, происшествия

Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию

16:54 27.06.2020 (обновлено: 17:07 27.06.2020)
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАктер Марат Башаров
Актер Марат Башаров
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова написала на него заявление в полицию. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в МВД "Раменки".
Актриса обвинила экс-супруга в клевете. По ее словам, Башаров "перешел все границы", когда пошел на телевидение и стал рассказывать детали их совместной жизни.
Архарова утверждает, что бывший супруг публично распространял о ней информацию, "на 90 процентов состоящую из лжи".

"Ну сколько можно? У меня семья, маленький ребенок. Скоро малыш начнет все понимать, а Башаров все успокоиться никак не может. Пускай теперь разбираются соответствующие органы", — рассказала артистка.

Если суд признает Башарова виновным, ему грозит до 240 часов исправительных работ и штраф в миллион рублей.
Первый брак актера закончился скандалом: осенью 2014-го Архарова попала в больницу с многочисленными ушибами, переломом носа и сотрясением мозга. Через полгода они развелись.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Марат БашаровПроисшествия
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