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Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя смягчение требований Роспотребнадзора к санаторно-курортному отдыху, поблагодарил ведомство за гибкий подход и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:56
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дмитрий чернышенко
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям

16:54 27.06.2020 (обновлено: 16:56 27.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница санатория "Октябрьский" в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
Сотрудница санатория Октябрьский в Сочи укомплектовывает столы в ресторане
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя смягчение требований Роспотребнадзора к санаторно-курортному отдыху, поблагодарил ведомство за гибкий подход и выразил надежду на повышение спроса на услуги санаториев страны.
"Хочу поблагодарить коллег из Роспотребнадзора за гибкий подход: они пошли навстречу нашим гражданам и смягчили часть требований к работе санаторно-курортных учреждений", - рассказал Чернышенко.
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Теперь, как напомнил вице-премьер, отдыхающим не нужно предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса.
"Мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, а для семей с детьми выходит большая сумма. Достаточно подтверждения, что они не контактировали с больными COVID-19. Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны", - отметил Чернышенко.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ЧернышенкоКоронавирусыНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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