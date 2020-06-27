https://ria.ru/20200627/1573562390.html
Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, комментируя смягчение требований Роспотребнадзора к санаторно-курортному отдыху, поблагодарил ведомство за гибкий подход и... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:54
2020-06-27T16:56
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дмитрий чернышенко
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572105849_0:83:3078:1814_1400x0_80_0_0_48cbce75e610927d634b850549fae72f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дмитрий чернышенко, коронавирусы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество