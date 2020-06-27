Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям

Теперь, как напомнил вице-премьер, отдыхающим не нужно предъявлять справку о том, что у них нет коронавируса.

"Мы знаем, что стоимость таких анализов довольно высока, а для семей с детьми выходит большая сумма. Достаточно подтверждения, что они не контактировали с больными COVID-19. Кроме того, теперь разрешено заселяться по два человека в номер. Уверен, что эти смягчающие коррективы сделают отдых доступнее и повысят спрос на услуги санаториев страны", - отметил Чернышенко.