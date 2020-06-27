https://ria.ru/20200627/1573562301.html
Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье сирийское урегулирование и ситуацию в Ливии и вокруг Ирана,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:45
2020-06-27T16:45
ив россье
сергей вершинин
война в сирии
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ливия
сирия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ив россье, сергей вершинин, война в сирии, совет безопасности оон, ливия, сирия, оон, иран, в мире