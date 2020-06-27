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Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье сирийское урегулирование и ситуацию в Ливии и вокруг Ирана,... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:45
ив россье
сергей вершинин
война в сирии
совет безопасности оон
ливия
сирия
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иран
в мире
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ив россье, сергей вершинин, война в сирии, совет безопасности оон, ливия, сирия, оон, иран, в мире

Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран

16:45 27.06.2020
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© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье сирийское урегулирование и ситуацию в Ливии и вокруг Ирана, сообщает МИД РФ.
Вершинин принял Россье в пятницу.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам сирийского урегулирования с акцентом на необходимость беспрепятственного, деполитизированного и справедливого оказания гуманитарного содействия Сирии, особенно на фоне ужесточения незаконных односторонних санкций простив Дамаска, а также содействия политическому процессу, ведомому и осуществляемому самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 СБ ООН", - говорится в сообщении министерства.
Собеседники также обсудили ситуацию в Ливии с упором на поддержку усилий ООН по стабилизации в стране и положение дел вокруг Ирана, добавили в ведомстве.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Вчера, 12:34Война в Сирии
Вершинин обсудил с послом Ирана ситуацию в Сирии
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Ив РоссьеСергей ВершининВойна в СирииСовет Безопасности ООНЛивияСирияООНИранВ мире
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