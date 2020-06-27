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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573562173.html
Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
Голосование по поправке к Конституции РФ идет активно, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано, сообщил РИА Новости в субботу... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:48
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573529899_0:84:3158:1860_1400x0_80_0_0_95ba7619f2894b0ff4fec4527b62d93b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
андрей клишас, политика

Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас

16:41 27.06.2020 (обновлено: 16:48 27.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСанитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке в поселке Слизнево Красноярского края
Санитарная обработка кабинок для голосования на избирательном участке в поселке Слизнево Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Голосование по поправке к Конституции РФ идет активно, нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не зафиксировано, сообщил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.
"Голосование идет активно, это действительно историческое событие, принятие поправок в Основной закон страны, и люди это понимают. Нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, наблюдатели практически не фиксируют", - сказал сенатор.
По его словам, в основном фиксируют отсутствие информационных материалов в должном объеме, "санитарные правила соблюдают везде, относятся к данному вопросу ответственно на всех участках".
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Василий Батанов

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

Военнослужащий на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Илья Питалев

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

 Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Москве по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Илья Питалев

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
300002
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасПолитика
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