В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов

Как говорится в заявлении полиции, около 22 часов в пятницу (5 утра субботы мск) у памятника генералу собрались около 100 человек. После того, как они стали стрелять в полицейских шариками для пейнтбола, собрание было объявлено незаконным.
"Вдобавок к шарикам для пейнтбола, толпа стала кидать в полицейских другие твердые предметы. Задержано шесть человек – пять совершеннолетних и один несовершеннолетний", - говорится в заявлении полиции. Приблизительно через час большинство протестующих разошлись, и полиция покинула место происшествия.
Ранее губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм заявил, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского. Девятого июня суд запретил руководству штата сносить памятник, и на прошлой неделе продлил судебный запрет на неопределенный срок.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.