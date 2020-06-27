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В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
Правоохранительные органы американского города Ричмонд, штат Виргиния, задержали шесть человек в ходе акции протеста, проходившей около памятника... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:37
джордж флойд
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сша
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353
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, ральф нортэм, христофор колумб, сша, ричмонд, в мире

В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов

16:37 27.06.2020
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© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Правоохранительные органы американского города Ричмонд, штат Виргиния, задержали шесть человек в ходе акции протеста, проходившей около памятника главнокомандующему рабовладельческих штатов в период Гражданской войны в США генералу Роберту Ли, сообщила полиция.
Как говорится в заявлении полиции, около 22 часов в пятницу (5 утра субботы мск) у памятника генералу собрались около 100 человек. После того, как они стали стрелять в полицейских шариками для пейнтбола, собрание было объявлено незаконным.
Полицейские во время акции протеста в Ричмонде, штат Вирджиния, США
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"Вдобавок к шарикам для пейнтбола, толпа стала кидать в полицейских другие твердые предметы. Задержано шесть человек – пять совершеннолетних и один несовершеннолетний", - говорится в заявлении полиции. Приблизительно через час большинство протестующих разошлись, и полиция покинула место происшествия.
Ранее губернатор штата Виргиния Ральф Нортэм заявил, что распорядился убрать известную статую генерала Роберта Ли. Решение принято на фоне продолжающихся протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук белого полицейского. Девятого июня суд запретил руководству штата сносить памятник, и на прошлой неделе продлил судебный запрет на неопределенный срок.
По всем Штатам на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.
Памятник бывшему вице-президенту США и идеологу рабовладельческой политики Джону Кэлхуну демонтировали в Чарлстон, штат Южная Каролина
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаРальф НортэмХристофор КолумбСШАРичмондВ мире
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