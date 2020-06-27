ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате

"Надеемся, что мы справимся со всеми моментами и наберем талантливых студентов… Также наши ведущие творческие вузы приняли решение разрешать помесячную оплату со следующего учебного года. Какие-то трудности каждого из студентов будут учитываться, чтобы отсутствие денег не помешало ему получить образование. Но не все зависит от руководства институтов. Например, ректоры ведущих театральных вузов вышли с ходатайством, чтобы увеличили нам количество бюджетных мест", - добавил Малышев.