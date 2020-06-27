ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Проведение дней открытых дверей для абитуриентов в дистанционном формате представляет собой удобную форму, которая будет использоваться и после снятия ограничительных мер, вызванных распространением коронавирусом, заявил ректор ГИТИС Григорий Заславский в субботу.
"К образованию онлайн я отношусь как к вынужденной мере, к ней прибегают, когда нет никаких других возможностей. Если говорить о тех, кто столкнулся с плюсами, то это абитуриенты. Когда мы проводили дни открытых дверей онлайн, - завтра проведем в очередной раз, думаю, последний в этом году, - нам самим понравилось встречаться с абитуриентами дистанционно. Во-первых, они не толкаются, не кричат. Во-вторых, это расширяет возможности абитуриентов, которым не нужно тратить деньги на поездку в Москву. Такая форма делает более доступным общение для всех. Это очень удобно, мы будем пользоваться этим и дальше", - сказал он в рамках дискуссии "Образование в сфере искусств после пандемии. Главные уроки" онлайн-конференции ArtTalk.
Ректор ВГИК Владимир Малышев сообщил, что первая неделя предварительных прослушиваний абитуриентов-актеров прошла хорошо, все требования Роспотребнадзора были выполнены.
"Надеемся, что мы справимся со всеми моментами и наберем талантливых студентов… Также наши ведущие творческие вузы приняли решение разрешать помесячную оплату со следующего учебного года. Какие-то трудности каждого из студентов будут учитываться, чтобы отсутствие денег не помешало ему получить образование. Но не все зависит от руководства институтов. Например, ректоры ведущих театральных вузов вышли с ходатайством, чтобы увеличили нам количество бюджетных мест", - добавил Малышев.
"РИА Новости" выступает информационным партнёром конференции.