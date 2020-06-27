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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573561955.html
Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
Широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов по голосованию о поправке к Конституции, заявил РИА Новости в субботу глава комитета... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:50
общество
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
политика
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
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общество, андрей клишас, политика

Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием

16:33 27.06.2020 (обновлено: 16:50 27.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн – РИА Новости. Широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов по голосованию о поправке к Конституции, заявил РИА Новости в субботу глава комитета Совфеда по законодательству Андрей Клишас.
Клишас сообщил, что посетил в субботу колл-центр Общественной палаты, там активно работают волонтеры, связались уже примерно с 7,5 тысячей наблюдателей.
Политик отметил, что 502 494 наблюдателя по всей стране -это уникальный опыт наблюдения за процедурой голосования. "Безусловно, что столь широкое общественное наблюдение гарантирует достоверность результатов", - подчеркнул он.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Вчера, 21:20Голосование по поправкам в Конституцию
МГИК не зафиксировал серьезных нарушений во второй день голосования
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Голосование по поправкам в КонституциюОбществоАндрей КлишасПолитика
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