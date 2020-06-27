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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573561729.html
В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
В Сербии за сутки выявлено 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов, сообщило министерство здравоохранения. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, александр вулин, майя гойкович, александр вучич, воз, сербия, косово, в мире

В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом

16:29 27.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото
БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. В Сербии за сутки выявлено 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа выявлены 227 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 13 792 человека. За сутки скончались двое пациентов, всего 267 умерших больных", - сообщил минздрав в субботу.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
13:53Распространение нового коронавируса
Глава Минобороны Сербии заразился коронавирусом
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции.
Режим ЧС из-за коронавируса в субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафикисрован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представтельстве ВОЗ в Белграде причиной явялется ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВулинМайя ГойковичАлександр ВучичВОЗСербияКосовоВ мире
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