В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом

БЕЛГРАД, 27 июн – РИА Новости. В Сербии за сутки выявлено 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов, сообщило министерство здравоохранения.
"За последние 24 часа выявлены 227 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 13 792 человека. За сутки скончались двое пациентов, всего 267 умерших больных", - сообщил минздрав в субботу.
Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице, и у директора Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурича, который находится в самоизоляции.
Режим ЧС из-за коронавируса в субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,4 миллиона случаев заражения, свыше 484 тысяч человек скончались.В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан в последние недели зафикисрован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представтельстве ВОЗ в Белграде причиной явялется ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.