В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами

Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ни один сигнал по нарушениям на голосовании по конституции не упускается, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Илья Массух. Ни один сигнал по нарушениям на голосовании по конституции не упускается, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве

"Сигналы поступают по разным каналам - напрямую звонят, депутатам приходят сообщения, разбираем информацию с карты нарушений " Голоса "... Ни один сигнал не упускается", - сказал Массух журналистам.

По его словам, по вопросам, связанным с электронным голосованием, тоже принимаются звонки от граждан - 15 тысяч звонков уже принято в колл-центре. В основном звонки связаны со техническими сложностями.

Массух отметил, что каких-то серьезных нарушений на участках для голосования не наблюдается, но сигналы о мелких нарушениях поступают. "В нескольких участках не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК... С двумя случаями разобрались, ждем третьего, чтобы разрешилась ситуация", - уточнил глава штаба.

По его словам, громкая история произошла накануне с Мосводоканалом, когда компания подвозила сотрудников к голосованию. "Это не нарушение, а обеспечение явки и удобного голосования для сотрудников", - подчеркнул Массух.

Также он добавил, что в течение третьего дня голосования поступил сигнал от одного из граждан по назойливому принуждению к голосованию с отчетностью, группа разбора взяла это на контроль. Также было отключение нескольких камер видеонаблюдения на небольшое время, сообщил Массух.

"Что касается работы мобильных выездных групп в штабе, сегодня группы не направлялись, нам удалось все при помощи мобильной связи разобрать. Получили удовлетворяющие нас ответы, ситуации были разрешены, которые нас волновали, и поэтому группу мы не направляли", - сказал журналистам первый замглавы общественного штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.