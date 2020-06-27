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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами
Ни один сигнал по нарушениям на голосовании по конституции не упускается, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:27
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
илья массух
"голос"
москва
мосводоканал
политика
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РИА Новости
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александр асафов, илья массух, "голос", москва, мосводоканал, политика

В штабе по наблюдению за голосованием рассказали о работе с жалобами

16:27 27.06.2020
97
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Ни один сигнал по нарушениям на голосовании по конституции не упускается, сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух.
"Сигналы поступают по разным каналам - напрямую звонят, депутатам приходят сообщения, разбираем информацию с карты нарушений "Голоса"... Ни один сигнал не упускается", - сказал Массух журналистам.
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По его словам, по вопросам, связанным с электронным голосованием, тоже принимаются звонки от граждан - 15 тысяч звонков уже принято в колл-центре. В основном звонки связаны со техническими сложностями.
Массух отметил, что каких-то серьезных нарушений на участках для голосования не наблюдается, но сигналы о мелких нарушениях поступают. "В нескольких участках не выдавались списки на надомное голосование наблюдателям и членам УИК... С двумя случаями разобрались, ждем третьего, чтобы разрешилась ситуация", - уточнил глава штаба.
По его словам, громкая история произошла накануне с Мосводоканалом, когда компания подвозила сотрудников к голосованию. "Это не нарушение, а обеспечение явки и удобного голосования для сотрудников", - подчеркнул Массух.
Также он добавил, что в течение третьего дня голосования поступил сигнал от одного из граждан по назойливому принуждению к голосованию с отчетностью, группа разбора взяла это на контроль. Также было отключение нескольких камер видеонаблюдения на небольшое время, сообщил Массух.
"Что касается работы мобильных выездных групп в штабе, сегодня группы не направлялись, нам удалось все при помощи мобильной связи разобрать. Получили удовлетворяющие нас ответы, ситуации были разрешены, которые нас волновали, и поэтому группу мы не направляли", - сказал журналистам первый замглавы общественного штаба, куратор корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.
В свою очередь официальный представитель штаба Александр Асафов рассказал, что на одном из УИКов обзор камеры загородила севшая пчела. Насекомое было оперативно ликвидировано технической группой.
Общественный штаб по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию РФ
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовИлья Массух"Голос"МоскваМосводоканалПолитика
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