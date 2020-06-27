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Омский губернатор вручил премии шести лидерам по работе с молодежью
Губернатор Омской области Александр Бурков вручил шесть молодежных премий лидерам общественных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:29
омская область
александр бурков
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александр бурков, омская область, общество

Омский губернатор вручил премии шести лидерам по работе с молодежью

16:29 27.06.2020
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков
Губернатор Омской области Александр Бурков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Омской области
ОМСК, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков вручил шесть молодежных премий лидерам общественных организаций, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Торжественная церемония награждения, как пояснили в правительстве Омской области, приурочена к праздничным мероприятиям, посвященным Дню молодежи.
Молодежная премия в Омской области присуждается за активное участие в реализации государственной молодежной политики на территории региона и высокое профессиональное мастерство. Ежегодно присуждается шесть премий по 57 500 рублей каждая. Предварительный отбор из списка соискателей премии проводит специальная комиссия, но окончательное решение о присуждении премии принимается распоряжением губернатора Омской области.
В этом году молодёжные премии получили студент ОмГПУ, возглавляющий профсоюзную организацию вуза Владимир Белоусов, заместитель командира штаба регионального отделения Российских студенческих отрядов Дмитрий Дубровский, председатель молодёжного общественного совета при Омском горсовете Андрей Бем, директор Центра по работе с детьми и молодёжью Исилькульского района Наталья Иванькова, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодёжи областного отделения всероссийской общественной организации ветеранов Анатолий Полежаев и проректор по молодёжной политике Омского аграрного университета Жанна Шмидт.
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Шестёрку лауреатов поздравил губернатор Омской области Александр Бурков.
"В первую очередь хотел бы поздравить вас с Днём молодёжи и отметить ваши достижения по разным направлениям вашей деятельности - молодёжной политике... Огромное спасибо за то, что мы с вами все в одной команде. Нам вместе многое предстоит сделать. В рамках нацпроекта "Образование" президентом России поставлены высокие цели по вовлечению наших граждан в общественную деятельность: 20% - в добровольческую деятельность, 45% молодежи - в творческую, а если брать студентов, то 70% - в студенческое движение. Чтобы достичь таких показателей, нужно уметь вдохновлять людей. И мы видим сегодня, что вы умеете вести за собой, умеете убеждать, в том числе своим примером. Уверен, у нас с вами всё получится", - отметил Александр Бурков.
Глава региона напомнил, что президент России не раз говорил о важности работы с молодёжью и предложил лауреатам обсудить возможности, которые есть сейчас для реализации проектов и перспективные направления работы. Обладатели премий поделились своими идеями и предложениями, поговорили о грантовой поддержке социально полезных инициатив общественных объединений, об актуальных направления молодёжных проектов.
Также лауреат премии Дмитрий Дубровский поблагодарил губернатора за выделенные студенческим отрядам помещения общей площадью более 800 квадратных метров в Омской крепости. В этом месте планируется создать молодёжное пространство в формате коворкинга.
С 2003 года лауреатами премии стали 40 организаций и 47 жителей Омской области.

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