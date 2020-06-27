Омский губернатор вручил премии шести лидерам по работе с молодежью

"В первую очередь хотел бы поздравить вас с Днём молодёжи и отметить ваши достижения по разным направлениям вашей деятельности - молодёжной политике... Огромное спасибо за то, что мы с вами все в одной команде. Нам вместе многое предстоит сделать. В рамках нацпроекта "Образование" президентом России поставлены высокие цели по вовлечению наших граждан в общественную деятельность: 20% - в добровольческую деятельность, 45% молодежи - в творческую, а если брать студентов, то 70% - в студенческое движение. Чтобы достичь таких показателей, нужно уметь вдохновлять людей. И мы видим сегодня, что вы умеете вести за собой, умеете убеждать, в том числе своим примером. Уверен, у нас с вами всё получится", - отметил Александр Бурков.