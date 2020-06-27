https://ria.ru/20200627/1573561580.html
Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:23
2020-06-27T16:52
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
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https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573559351.html
https://ria.ru/20200626/1573515386.html
Любовь Зеленина
дело не в кулаках.не Сергий же ее бил а СЕРГИЙ молодец что выступил против барановируса
139
Александр Сергеевич
Эту бесноватую вообще пускать никуда нельзя, не то чтобы в монастырь. А лучше сеанс экзорцизма провести, может поможет.
119
30
РИА Новости
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2020
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, ксения собчак
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина.
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак
в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии
, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей.
"Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам", - сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он также находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.