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Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:52
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
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https://radiosputnik.ria.ru/20200627/1573559351.html
https://ria.ru/20200626/1573515386.html
дело не в кулаках.не Сергий же ее бил а СЕРГИЙ молодец что выступил против барановируса
139
Эту бесноватую вообще пускать никуда нельзя, не то чтобы в монастырь. А лучше сеанс экзорцизма провести, может поможет.
119
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
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РИА Новости
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схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, ксения собчак

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

16:23 27.06.2020 (обновлено: 16:52 27.06.2020)
88925
© Ксения Собчак \ YoutubeКсения Собчак
Ксения Собчак
© Ксения Собчак \ Youtube
Ксения Собчак. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.
Ранее Собчак сообщила о том, что на нее и ее съемочную группу напали в монастыре, в котором она собирала материал для своего расследования о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса, и об избиении в монастыре детей.
Телеведущая Ксения Собчак на VI Общероссийском гражданском форуме в Москве. 8 декабря 2018
15:13
На съемочную группу Собчак напали в Среднеуральском женском монастыре
"Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам", - сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Ранее отец Сергий заявил о том, что ситуация с COVID-19 является "псевдопандемией", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". После призывов священника выходить на улицы и протестовать епархия первоначально лишила его права проповедовать, однако схиигумен Сергий, несмотря на это, продолжил выступать и критиковать закрытие храмов, его обращения выкладывались на видеохостинге Youtube. В результате правящим архиереем было принято решение о запрещении схиигумена в служении. Он также находится под церковным судом.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
Схиигумен Сергий
Вчера, 14:27Религия и мировоззрение
Екатеринбургская епархия призвала схиигумена Сергия к прямому разговору
1911743213
Обсудить 30
Схиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеКсения Собчак
Популярные комментарии
дело не в кулаках.не Сергий же ее бил а СЕРГИЙ молодец что выступил против барановируса
27 июня, 17:19
Любовь Зеленина
110210125
Эту бесноватую вообще пускать никуда нельзя, не то чтобы в монастырь. А лучше сеанс экзорцизма провести, может поможет.
27 июня, 17:11
Александр Сергеевич
10661103
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