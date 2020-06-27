https://ria.ru/20200627/1573561471.html
В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:13
2020-06-27T16:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
португалия
в мире
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https://ria.ru/20200623/1573371699.html
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, португалия, в мире