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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573561471.html
В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, португалия, в мире

В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом

16:13 27.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Португалии превысило 41 тысячу, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки в стране были зафиксированы 323 случая инфицирования и шесть смертей.
Португалия
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Согласно последним данным, в общей сложности в Португалии коронавирусом заразились 41 189 человек, число жертв достигло 1561. С начала эпидемии излечились 26 864 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПортугалияВ мире
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