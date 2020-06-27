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В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Штрафы за неиспользование масок в связи с эпидемией коронавируса в Азербайджане предлагают увеличить почти в четыре раза, с 118 до 470 долларов, такое... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
азербайджан
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, азербайджан, в мире

В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок

16:11 27.06.2020
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© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкПолицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
© Sputnik / Мурад Оруджев
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Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку. Архивное фото
БАКУ, 27 июн - РИА Новости. Штрафы за неиспользование масок в связи с эпидемией коронавируса в Азербайджане предлагают увеличить почти в четыре раза, с 118 до 470 долларов, такое изменение, включенное в повестку заседания парламента 29 июня, предложено в кодекс административных проступков.
Согласно документу, имеющемуся в распоряжении РИА Новости, в настоящее время за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием средств индивидуальной защиты дыхательных путей в период противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также за непредотвращение нарушения этих требований должностными и юридическими лицами физических лиц штрафуют на 50 манатов (29 долларов), должностных лиц – на 100 манатов (59 долларов), юридических лиц – на 200 манатов (118 долларов).
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Согласно действующему законодательству, за повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, в течение года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физических лиц штрафуют на 100 манатов, должностных лиц – на 200 манатов, юрлиц – на 400 манатов (235 долларов).
В соответствии с проектом предусматривается двукратное увеличение штрафов и за этот проступок.
Таким образом, за повторное нарушение лицом, получившим административные взыскания, в течение года со дня вступления в силу решения о наложении административного взыскания физических лиц будут штрафовать в размере 200 манатов, должностных лиц – 400 манатов, юридических лиц – 800 манатов (470 долларов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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