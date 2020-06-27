Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более половины выпускников российских вузов верят в студенческие приметы и следовали им во время учебы, свидетельствуют данные исследования, проведенного автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей".

Согласно данным исследования, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, в студенческие приметы верят 54% выпускников. Из них 28% просили знакомых или родных ругать себя во время экзамена, 17% - клали монету в ботинок, 16% - клали учебники и книги под подушку, 16% - ходили на экзамены в одной и той же одежде, 15% - не мыли голову перед экзаменом, 14% - выставляли зачетку в окно и призывали "халяву".

Среди опрошенных выпускников 80% хотя бы один раз получили стипендию во время обучения. Половина студентов заявили, что они хорошисты. Каждый третий считает, что он отлично учился. И только 5% респондентов честно ответили, что "в университете они были "мистер/миссис-пересдача".

"Две трети выпускников рассказали, что работали во время обучения. Причем регулярно работали 44%. Что касается планов на будущее, 38% выпускников собираются продолжить получать образование... Еще 40% опрошенных планируют сразу пойти работать - 24% обязательно по специальности, а 16% - там, где есть вакансия. Остальные решили посвятить себя семье, отслужить в армии или пока не определились", - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров

Исследование также показало, чем запомнятся выпускникам-2020 студенческие годы: 82% - нашли друзей, 39% - хоть раз ночевали в общежитии, 25% - участвовали в "Студенческой весне", 25% - были волонтерами, 23% - посетили хотя бы один молодежный форум, 21% - нашли свою вторую половинку, 20% - влюбились в профессию, 6% - играли в КВН, 4% - получали грант на свой проект, у 3% выпускников родились дети во время учебы в университете.

Оценивая пройденный в стенах вуза путь, выпускники ответили, чего не хватило им во время обучения: 54% - практических навыков в выбранной профессии, 44% - зарубежных стажировок, 36% - стажировок в других вузах, 35% - должного уровня иностранного языка, 30% - бизнес-навыков, 26% - ИТ-технологий, 25% - навыков публичных выступлений, 17% - навыков проектного управления, 11% - знаний в области культуры и искусства.