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Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
Более половины выпускников российских вузов верят в студенческие приметы и следовали им во время учебы, свидетельствуют данные исследования, проведенного... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:10
алексей комиссаров
образование - общество
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
алексей комиссаров, образование - общество

Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос

16:10 27.06.2020
125
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСтуденты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Более половины выпускников российских вузов верят в студенческие приметы и следовали им во время учебы, свидетельствуют данные исследования, проведенного автономной некоммерческой организацией "Россия - страна возможностей".
Согласно данным исследования, оказавшимся в распоряжении РИА Новости, в студенческие приметы верят 54% выпускников. Из них 28% просили знакомых или родных ругать себя во время экзамена, 17% - клали монету в ботинок, 16% - клали учебники и книги под подушку, 16% - ходили на экзамены в одной и той же одежде, 15% - не мыли голову перед экзаменом, 14% - выставляли зачетку в окно и призывали "халяву".
Среди опрошенных выпускников 80% хотя бы один раз получили стипендию во время обучения. Половина студентов заявили, что они хорошисты. Каждый третий считает, что он отлично учился. И только 5% респондентов честно ответили, что "в университете они были "мистер/миссис-пересдача".
"Две трети выпускников рассказали, что работали во время обучения. Причем регулярно работали 44%. Что касается планов на будущее, 38% выпускников собираются продолжить получать образование... Еще 40% опрошенных планируют сразу пойти работать - 24% обязательно по специальности, а 16% - там, где есть вакансия. Остальные решили посвятить себя семье, отслужить в армии или пока не определились", - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.
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Исследование также показало, чем запомнятся выпускникам-2020 студенческие годы: 82% - нашли друзей, 39% - хоть раз ночевали в общежитии, 25% - участвовали в "Студенческой весне", 25% - были волонтерами, 23% - посетили хотя бы один молодежный форум, 21% - нашли свою вторую половинку, 20% - влюбились в профессию, 6% - играли в КВН, 4% - получали грант на свой проект, у 3% выпускников родились дети во время учебы в университете.
Оценивая пройденный в стенах вуза путь, выпускники ответили, чего не хватило им во время обучения: 54% - практических навыков в выбранной профессии, 44% - зарубежных стажировок, 36% - стажировок в других вузах, 35% - должного уровня иностранного языка, 30% - бизнес-навыков, 26% - ИТ-технологий, 25% - навыков публичных выступлений, 17% - навыков проектного управления, 11% - знаний в области культуры и искусства.
Исследование проводилось с 24 по 26 июня 2020 года методом электронного анкетирования (заполнение анкеты по ссылке). Было опрошено 8 тысяч выпускников бакалавриата и магистратуры из 67 вузов, представляющих 46 регионов России.
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