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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573561193.html
Главы еще двух уральских регионов проголосовали по поправкам
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T16:10
голосование по поправкам в конституцию
вадим шумков
александр моор
конституция рф
ямал
владимир путин
салехард
общество
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ямал
салехард
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/152159/32/1521593242_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_f1a57c116a60e9e15777cd285599d9c4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вадим шумков, александр моор, конституция рф, ямал, владимир путин, салехард, общество

Главы еще двух уральских регионов проголосовали по поправкам

16:08 27.06.2020 (обновлено: 16:10 27.06.2020)
50
© Фото : Администрация города ТюмениАлександр Моор
Александр Моор
© Фото : Администрация города Тюмени
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн - РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Тюменской области Александр Моор в субботу приняли участие в голосовании по поправкам в конституцию.
Ранее по поправкам проголосовали губернатор Курганской области Вадим Шумков и глава Свердловской области Евгений Куйвашев.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов проголосовал по поправкам в Конституцию РФ в Салехарде с соблюдением всех необходимых профилактических норм. Глава региона отметил, все организовано с максимальными требованиями безопасности из-за пандемии коронавируса. Весь процесс проводится с соблюдением социальной дистанции, использованием средств защиты, что позволяет снять риск заболевания", - говорится в сообщении пресс-службы главы региона.
По словам Артюхова, на голосование вынесены вопросы, которые касаются каждого жителя России, и Ямала в том числе.
Элла Памфилова
11:01Голосование по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК проголосовала по поправкам в Конституцию в Истре
В субботу свою позицию относительно поправок в основной закон государства выразил также Александр Моор.
"Каждый человек любого возраста, образования и профессии найдет среди поправок в конституцию ту, которая ему наиболее близка и понятна. Но я считаю, что их нужно рассматривать в комплексе. Наш президент Владимир Путин абсолютно прав - поправки, которые мы вносим в основной закон, определяют направление развития страны на многие десятилетия", – написал Моор в социальных сетях.
Он добавил, что выразить свою позицию – долг каждого человека, кто имеет право проголосовать.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Голосование по поправкам в Конституцию: день третий
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Василий Батанов

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

Мужчина на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Василий Батанов

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

Военнослужащий на избирательном участке в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
© РИА Новости / Илья Питалев

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

 Члены участковой избирательной комиссии во время выездного голосования в Москве по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Илья Питалев

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Илья Питалев

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

Женщина голосует по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ у себя дома в Москве
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
1 из 8

Суббота, 27 июня — третий день голосования по поправкам в Конституцию

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
2 из 8

За первые два дня явка превысила 19% — уже проголосовали более 21 миллиона человек

© РИА Новости / Василий Батанов
3 из 8

Всего в стране приступили к работе 96 тысяч участковых комиссий

© РИА Новости / Василий Батанов
4 из 8

Избирательные участки открыты с 10:00 до 20:00

© РИА Новости / Василий Батанов
5 из 8

Проголосовать можно на дому или на мобильном избирательном пункте

© РИА Новости / Илья Питалев
6 из 8

Это сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей в период пандемии коронавируса

© РИА Новости / Илья Питалев
7 из 8

В двух регионах проголосовать можно онлайн — это Москва и Нижегородская область

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 8

Поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат

© РИА Новости / Илья Питалев
100011
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Голосование по поправкам в КонституциюВадим ШумковАлександр МоорКонституция РФЯмалВладимир ПутинСалехардОбщество
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