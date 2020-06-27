В сербском Крагуеваце ввели режим ЧС из-за коронавируса

Институт общественного здоровья в Крагуеваце сообщил, что за последние сутки в городе выявлено 50 больных COVID-19, всего с начала пандемии - 197 зараженных. После заседания городского кризисного штаба днем мэр Крагуеваца Радомир Николич провозгласил режим ЧС на территории муниципалитета, о чем сообщила администрация города.