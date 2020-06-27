Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200627/1573561005.html
В сербском Крагуеваце ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим ЧС из-за коронавируса введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац, сообщили местные власти. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:58
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
александр вучич
сербия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
сербия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1400x0_80_0_0_8318e48c84511b2f03e6d66313e415b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_414:0:3145:2048_1400x0_80_0_0_809fc440e22882cb9e5c2eb58caf01de.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_945:0:2993:2048_1400x0_80_0_0_311b24e82f0507c7d570fc2c90b83f62.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, александр вучич, сербия, в мире

В сербском Крагуеваце ввели режим ЧС из-за коронавируса

15:58 27.06.2020
114
© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
БЕЛГРАД, 27 июн - РИА Новости. Режим ЧС из-за коронавируса введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац, сообщили местные власти.
Институт общественного здоровья в Крагуеваце сообщил, что за последние сутки в городе выявлено 50 больных COVID-19, всего с начала пандемии - 197 зараженных. После заседания городского кризисного штаба днем мэр Крагуеваца Радомир Николич провозгласил режим ЧС на территории муниципалитета, о чем сообщила администрация города.
По последним данным сербского минздрава, с начала пандемии в стране выявлено 13 565 больных, из которых 193 - в пятницу. Скончались всего 265 человек, ежедневно умирает по одному пациенту. В городе Нови-Пазар введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Сербии, как и во всех странах Западных Балкан, в последние недели зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Как рассказали РИА Новости в представительстве ВОЗ в Белграде причиной является ослабление мер властями и несоблюдение их гражданами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000300
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ВучичСербияВ мире
Рекомендуем
Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
В Роспотребнадзора нет замечаний по работе участков в Москве
Сотрудник лаборатории
В Португалии выявили 323 новых случая заражения коронавирусом
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
Самолет в небе над Москвой
Рейс с гражданами России, Киргизии и Украины вылетел из Оша в Москву
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Власти Афганистана освободили почти 3,9 тысячи пленных талибов
Боксер Рой Джонс-младший посетил мемориал Дорога памяти. Кадры Минобороны РФ
Рой Джонс-младший посетил главный храм Вооруженных сил России
Операция
В Ингушетии врачи провели операцию при свете фонариков
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостока показал видео с совами, которые заняли гнездо мандаринок
Александр Моор
Главы еще двух уральских регионов проголосовали по поправкам
Чайник с чаем
Врач развеял мифы о чае
Полицейский проверяет документы у водителя автомобиля в Баку
В Азербайджане предложили увеличить штрафы за неиспользование масок
Ирина Венедиктова
Генпрокурор Украины заявила, что приговоры топ-чиновникам еще впереди
Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха
Половина выпускников российских вузов верят в приметы, показал опрос
Глава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана проголосовал по поправкам к Конституции
Протестующие возле памятника генералу Роберту Ли в Ричмонде
В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:35Съемочная группа Собчак заявила в полицию о нападении на них в монастыре
17:31В Челябинске проверяют инцидент с юристом, вытолкнувшим клиента на улицу
17:28Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
17:20Главный санитарный врач Украины хочет участвовать в выборах президента
17:18В Азербайджане выявили 521 новый случай заражения коронавирусом
17:16В Петербурге выявили 224 новых случая заражения коронавирусом
17:12"Невозможно забыть": китайский блогер назвал лучшие блюда русской кухни
17:10В Молдавии еще 304 человека заболели COVID-19
17:07На мирную акцию против расизма в Берлине пришли более тысячи человек
17:02В Воронежской области за время пандемии умер 41 пациент с COVID-19
16:54Бывшая жена Башарова пожаловалась на него в полицию
16:54Чернышенко оценил смягчение требований к санаториям
16:45Вершинин обсудил с послом Швейцарии Сирию, Ливию и Иран
16:42Клишас объяснил появление фейков о голосовании по Конституции
16:41Голосование по поправкам в Конституцию идет активно, заявил Клишас
16:38ГИТИС намерен проводить дни открытых дверей в онлайн-формате
16:37В американском Ричмонде задержали шестерых демонстрантов
16:33Эксперты сообщили о возможной утечке данных сервиса изучения английского
16:33Клишас напомнил о необходимости общественного наблюдения за голосованием
16:29В Сербии выявили 227 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния