В Роспотребнадзора нет замечаний по работе участков в Москве

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не имеет замечаний по работе избирательных участков на голосовании по поправкам в конституцию в Москве , сообщили журналистам в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.

"За все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований. Рекомендации ведомства выполняются в полном объеме: не допускается скопление людей, контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На входе посетителям измеряют температуру, а при необходимости выдают одноразовые перчатки, маски и санитайзеры. Каждую ночь помещения для голосования дезинфицируют", - рассказали в штабе.

Отмечается, что система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн.

"Самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования. Сейчас людей на участках станет меньше. Кроме того, впереди два выходных, и многие москвичи уедут за город. Если вы собираетесь голосовать на участке, то в ближайшие пару дней — самое удобное и комфортное время", – сообщил официальный представитель штаба Александр Асафов, его слова цитируют в штабе.

Уточняется, что за ходом голосования продолжают следить наблюдатели. На сегодняшний день их число увеличилось до 21 644 человек. Больше всего наблюдателей – свыше 10 тысяч человек – представляют различные независимые общественные организации. Чуть меньше выдвинули все парламентские партии. 856 наблюдателей – это активные граждане и добровольцы. Еще 117 человек – гражданские наблюдатели из Общественной Палаты РФ.