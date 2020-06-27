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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Роспотребнадзора нет замечаний по работе участков в Москве
Роспотребнадзор не имеет замечаний по работе избирательных участков на голосовании по поправкам в конституцию в Москве, сообщили журналистам в общественном... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:57
голосование по поправкам в конституцию
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество

В Роспотребнадзора нет замечаний по работе участков в Москве

15:57 27.06.2020
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© РИА Новости / Василий БатановИзбирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Василий Батанов
Избирательный участок в Севастополе, где проходит голосование по вопросу принятия поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Роспотребнадзор не имеет замечаний по работе избирательных участков на голосовании по поправкам в конституцию в Москве, сообщили журналистам в общественном штабе по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, пройдет с 25 по 30 июня.
"За все время работы участков от Роспотребнадзора не было получено ни одного замечания, касающегося соблюдения санитарных требований. Рекомендации ведомства выполняются в полном объеме: не допускается скопление людей, контролируется ношение масок и соблюдение социальной дистанции. На входе посетителям измеряют температуру, а при необходимости выдают одноразовые перчатки, маски и санитайзеры. Каждую ночь помещения для голосования дезинфицируют", - рассказали в штабе.
Отмечается, что система электронного голосования работает без сбоев. Убедиться в ее надежности смогли уже 25 тысяч IT-экспертов и специалистов по блокчейн, которые подключались к отслеживанию хода голосования в режиме онлайн.
Сотрудник избирательного участка в Чите
15:35Голосование по поправкам в Конституцию
Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению
"Самые активные граждане уже выразили свою гражданскую позицию в первые два дня голосования. Сейчас людей на участках станет меньше. Кроме того, впереди два выходных, и многие москвичи уедут за город. Если вы собираетесь голосовать на участке, то в ближайшие пару дней — самое удобное и комфортное время", – сообщил официальный представитель штаба Александр Асафов, его слова цитируют в штабе.
Уточняется, что за ходом голосования продолжают следить наблюдатели. На сегодняшний день их число увеличилось до 21 644 человек. Больше всего наблюдателей – свыше 10 тысяч человек – представляют различные независимые общественные организации. Чуть меньше выдвинули все парламентские партии. 856 наблюдателей – это активные граждане и добровольцы. Еще 117 человек – гражданские наблюдатели из Общественной Палаты РФ.
"Голосование по поправкам в конституцию контролируют и на международном уровне. На московских участках и в общественном штабе находятся наблюдатели из стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Вчера в ходе видеоконференции они обсудили вопросы санитарной безопасности и прозрачности голосования. Иностранные эксперты высоко оценили организацию голосования и обратили внимание, что в нем участвует огромное число молодых волонтеров и наблюдателей", - отметили в штабе.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве. В России с 25 июня по 1 июля проводится голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
15:49Голосование по поправкам в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию: день третийВ России третий день проходит голосование по внесению поправок в Конституцию. Кадры с избирательных участков — в фотоленте Ria.ru.
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Голосование по поправкам в КонституциюФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваОбщество
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