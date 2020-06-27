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Рейс с гражданами России, Киргизии и Украины вылетел из Оша в Москву
Граждане России, Киргизии и Украины - всего 250 человек - вылетели чартерным рейсом из киргизского Оша в Москву, сообщает генконсульство РФ в Оше. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:59
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Рейс с гражданами России, Киргизии и Украины вылетел из Оша в Москву

15:59 27.06.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Москвой
Самолет в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Граждане России, Киргизии и Украины - всего 250 человек - вылетели чартерным рейсом из киргизского Оша в Москву, сообщает генконсульство РФ в Оше.
"Сегодня чартерным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" AFL1895 из Оша в Москву вылетели 250 пассажиров: 224 гражданина РФ, 25 граждан КР и одна гражданка Украины", - говорится в сообщении генконсульства в Twitter.
Ранее сообщалось, что чартерный рейс SU1895 авиакомпании "Аэрофлот" вылетел из Оша в Москву в 14.16 (11.16 мск).
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Пассажиры в зале прилета в аэропорту Пулково
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