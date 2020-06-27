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Рой Джонс-младший посетил главный храм Вооруженных сил России
Боксер Рой Джонс-младший посетил мемориальный комплекс "Дорога Памяти" и ознакомился с убранством главного храма Вооруженных Сил России, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:13
россия
главный храм вооруженных сил россии
патриот
рой джонс (младший)
москва
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Боксер Рой Джонс-младший посетил мемориал "Дорога памяти". Кадры Минобороны РФ
Боксер Рой Джонс-младший, 24 июня присутствовавший на параде на Красной площади, посетил главный храм Вооруженных Сил России и мемориальный комплекс "Дорога памяти". "Это лучшее, что я видел. Что-то есть, что отличает русских от других. Они все делают правильно. Мы делаем все правильно", - сказал спортсмен, ставший российским гражданином пять лет назад.
2020-06-27T15:51
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россия, главный храм вооруженных сил россии, патриот, рой джонс (младший), москва, общество

Рой Джонс-младший посетил главный храм Вооруженных сил России

15:51 27.06.2020 (обновлено: 17:13 27.06.2020)
903
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Боксер Рой Джонс-младший посетил мемориальный комплекс "Дорога Памяти" и ознакомился с убранством главного храма Вооруженных Сил России, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что боксер также склонил голову около памятника Матерям победителям и оставил третью запись в книге почетных гостей "Дороги Памяти".
"Рой Джонс-младший... посетил мемориальный комплекс "Дорога Памяти" и ознакомился с художественно-архитектурным убранством Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в Парке "Патриот", - говорится в сообщении.
Гость посетил зал союзников, где услышал музыку времен Второй мировой войны.
Режиссер Эмир Кустурица
24 июня, 16:44Культура
Кустурица поделился впечатлениями от Главного храма Вооруженных сил
"Это отличный проект, очень нужный, особенно для молодежи, чтобы всё это помнили и не забывали. Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте", - приводятся в сообщении слова Роя Джонса-младшего.
Рой Джонс-младший - российский и американский боксер-профессионал, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории, серебряный призер Олимпийских игр 1988 года.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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РоссияГлавный храм Вооруженных сил РоссииПатриотРой Джонс (младший)МоскваОбщество
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