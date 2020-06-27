Рой Джонс-младший посетил главный храм Вооруженных сил России

Отмечается, что боксер также склонил голову около памятника Матерям победителям и оставил третью запись в книге почетных гостей "Дороги Памяти".

"Это отличный проект, очень нужный, особенно для молодежи, чтобы всё это помнили и не забывали. Я обязательно посоветую своим американским друзьям, чьи предки также участвовали в борьбе с общим врагом, поучаствовать в этом проекте", - приводятся в сообщении слова Роя Джонса-младшего.