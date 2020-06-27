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Врач развеял мифы о чае
Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T17:02
черный чай
зеленый чай
алексей парамонов
здоровье - общество
диета
чай
питание
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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черный чай, зеленый чай, алексей парамонов, здоровье - общество, диета, чай, питание, общество

Врач развеял мифы о чае

15:47 27.06.2020 (обновлено: 17:02 27.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае.
Так, часто встречаются утверждения, что любители крепкого чая могут столкнуться с повышенным давлением и проблемами с сердцем. Врач отметил, что в чае действительно много кофеина, однако современные исследования показывают, что с течением гипертонии этот напиток не связан.
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Считается также, что гипертоникам полезнее пить зеленый, а не черный чай. По словам Парамонова, принципиальной разницы нет, поскольку в них примерно одинаковое содержание кофеина.
"Давление зеленый чай поднимает не за счет кофеина, а за счет объема. Его принято пить литрами. Если литрами пить чистую воду, давление тоже поднимется. Это хорошо в жаркие дни для профилактики обезвоживания, но меру лучше знать", — рассказал врач в интервью изданию "Аргументы и факты".
Не менее популярно мнение о том, что чай лучше не смешивать с молоком. Эта комбинация якобы мешает нормальному пищеварению.

"Танины чая способны связывать многие низкомолекулярные вещества. Например, лекарства в виде капель можно добавлять в компот или кефир, а чай может снизить их эффективность. Однако про молоко такого сказать нельзя. Даже если белки молока свяжутся, они прекрасно потом переварятся вместе с чаем", — отметил гастроэнтеролог.

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Черный чайЗеленый чайАлексей ПарамоновЗдоровье - ОбществодиетаЧайПитаниеОбщество
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