Врач развеял мифы о чае

Не только чай и кофе. Названы напитки для улучшения работы мозга Во время длительной самоизоляции даже самые энергичные люди могут ощутить рост утомляемости и снижение работоспособности. Клинический психолог, нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала радио Sputnik о напитках, которые помогут справиться с этой проблемой.