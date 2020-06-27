Врач развеял мифы о чае

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае.
Так, часто встречаются утверждения, что любители крепкого чая могут столкнуться с повышенным давлением и проблемами с сердцем. Врач отметил, что в чае действительно много кофеина, однако современные исследования показывают, что с течением гипертонии этот напиток не связан.
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Считается также, что гипертоникам полезнее пить зеленый, а не черный чай. По словам Парамонова, принципиальной разницы нет, поскольку в них примерно одинаковое содержание кофеина.
"Давление зеленый чай поднимает не за счет кофеина, а за счет объема. Его принято пить литрами. Если литрами пить чистую воду, давление тоже поднимется. Это хорошо в жаркие дни для профилактики обезвоживания, но меру лучше знать", — рассказал врач в интервью изданию "Аргументы и факты".
Не менее популярно мнение о том, что чай лучше не смешивать с молоком. Эта комбинация якобы мешает нормальному пищеварению.
"Танины чая способны связывать многие низкомолекулярные вещества. Например, лекарства в виде капель можно добавлять в компот или кефир, а чай может снизить их эффективность. Однако про молоко такого сказать нельзя. Даже если белки молока свяжутся, они прекрасно потом переварятся вместе с чаем", — отметил гастроэнтеролог.
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