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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Открыта регистрация на сайт, где можно будет наблюдать за голосованием
Регистрация на сайт, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции 1 июля, открыта в Москве, сообщил официальный представитель общественного штаба... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:40
голосование по поправкам в конституцию
александр асафов
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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60
александр асафов, москва

Открыта регистрация на сайт, где можно будет наблюдать за голосованием

15:40 27.06.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынИзбирательный участок в Екатеринбурге
Избирательный участок в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Избирательный участок в Екатеринбурге. Архивное фото
МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регистрация на сайт, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции 1 июля, открыта в Москве, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
"Сегодня открыта регистрация на сайт видеонаблюдения, который будет доступен в день голосования для всех. Можно регистрироваться для осуществления личного персонального видеонаблюдения желающих в день голосования", - сказал Асафов журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр АсафовМосква
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