Открыта регистрация на сайт, где можно будет наблюдать за голосованием

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Регистрация на сайт, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции 1 июля, открыта в Москве, сообщил официальный представитель общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Александр Асафов.
"Сегодня открыта регистрация на сайт видеонаблюдения, который будет доступен в день голосования для всех. Можно регистрироваться для осуществления личного персонального видеонаблюдения желающих в день голосования", - сказал Асафов журналистам.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение, что россияне смогут голосовать с 25 июня по 1 июля.