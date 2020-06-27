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В Крыму сообщили о смягчении требований к отдыхающим в санаториях
Отдыхающим в санаториях Крыма не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования Роспотребнадзора к постояльцам отелей и санаториев... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:38
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
республика крым
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республика крым
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), республика крым

В Крыму сообщили о смягчении требований к отдыхающим в санаториях

15:38 27.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудник санатория готовит к эксплуатации бассейн
Сотрудник санатория готовит к эксплуатации бассейн
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Сотрудник санатория готовит к эксплуатации бассейн. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Отдыхающим в санаториях Крыма не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования Роспотребнадзора к постояльцам отелей и санаториев синхронизированы, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.
Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились, что справка об отсутствии COVID-19 больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма. Ранее требование о предоставлении справки было отменено для всех туристов, заселяющихся в отели и гостиницы.
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"Сохраняется обязательная термометрия и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом практически синхронизированы требования к санаторно-курортному комплексу и гостиницам", - приводит слова Волченко пресс-служба минкурортов.
Согласно обновленным рекомендациям, при поселении отдыхающие должны предоставить, кроме требуемого пакета документов, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней. На территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди. При этом в самих объектах размещения в достаточном количестве должны иметься в наличии маски и перчатки для отдыхающих, сообщили в минкурортов Крыма.
Кроме того, на пляже санатория следует расставлять пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанирования, по возможности также необходимо нанести сигнальную разметку, отметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Новости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Республика Крым
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