В Крыму сообщили о смягчении требований к отдыхающим в санаториях

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости. Отдыхающим в санаториях Крыма не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования Отдыхающим в санаториях Крыма не потребуется предоставлять справку об отсутствии коронавируса, требования Роспотребнадзора к постояльцам отелей и санаториев синхронизированы, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко

Федеральное агентство по туризму и Роспотребнадзор договорились, что справка об отсутствии COVID-19 больше не является обязательным условием для заселения в санатории с медицинской лицензией, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ростуризма . Ранее требование о предоставлении справки было отменено для всех туристов, заселяющихся в отели и гостиницы.

"Сохраняется обязательная термометрия и для персонала, и для отдыхающих. Нет требования о еженедельном тестировании, объем тестирования для сотрудников будет определяться главным санитарным врачом в регионе. Кроме того, теперь не нужна справка об отсутствии COVID-2019 для тех, кто приезжает в санаторий. Таким образом практически синхронизированы требования к санаторно-курортному комплексу и гостиницам", - приводит слова Волченко пресс-служба минкурортов.

Согласно обновленным рекомендациям, при поселении отдыхающие должны предоставить, кроме требуемого пакета документов, справку об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14 дней. На территории санаторно-курортных учреждений продолжает действовать масочный режим. Использовать средства индивидуальной защиты следует в закрытых помещениях, когда там присутствуют другие люди. При этом в самих объектах размещения в достаточном количестве должны иметься в наличии маски и перчатки для отдыхающих, сообщили в минкурортов Крыма.

Кроме того, на пляже санатория следует расставлять пляжное оборудование с соблюдением принципа социального дистанирования, по возможности также необходимо нанести сигнальную разметку, отметили в ведомстве.