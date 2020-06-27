Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению

"За прошедшее время не было сбоев в обеспечении средствами индивидуальной защиты... Мы отслеживаем по видеокамерам и видим, что ручки действительно индивидуального пользования, санитайзеры стоят, члены участковых избирательных комиссий, им тяжелее всех находиться в таком режиме в жару в масках и перчатках, в основном соблюдают режим", - рассказала Кириллова.