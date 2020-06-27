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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200627/1573560166.html
Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению
Сбоев в обеспечении масками и перчатками не было на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:35
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нижегородская область
общество
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгоризбирком, коронавирусы, конституция рф, москва, нижегородская область, общество

Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению

15:35 27.06.2020
61
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник избирательного участка в Чите
Сотрудник избирательного участка в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Сбоев в обеспечении масками и перчатками не было на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве, член Мосгоризбиркома с правом решающего голоса Ольга Кириллова.
"За прошедшее время не было сбоев в обеспечении средствами индивидуальной защиты... Мы отслеживаем по видеокамерам и видим, что ручки действительно индивидуального пользования, санитайзеры стоят, члены участковых избирательных комиссий, им тяжелее всех находиться в таком режиме в жару в масках и перчатках, в основном соблюдают режим", - рассказала Кириллова.
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля. Онлайн-голосование, в котором смогут принять участие только жители Москвы и Нижегородской области, проходит с 25 по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МосгоризбиркомКоронавирусыКонституция РФМоскваНижегородская областьОбщество
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