https://ria.ru/20200627/1573560166.html
Проблем с выдачей масок на участках не было, сообщил штаб по наблюдению
Сбоев в обеспечении масками и перчатками не было на участках для голосования по поправкам в конституцию, сообщила журналистам в субботу заместитель руководителя РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T15:35
2020-06-27T15:35
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конституция рф
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нижегородская область
общество
голосование по поправкам в конституцию
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https://ria.ru/20200627/1573555559.html
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573455159_0:206:3072:1934_1400x0_80_0_0_e000b9e86187629e9338826f717d5311.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мосгоризбирком, коронавирусы, конституция рф, москва, нижегородская область, общество